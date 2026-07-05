« Sven Mijnans aurait pu toucher un salaire mirobolant à l'Ajax, mais il l'a refusé pour une raison bien précise. »

Sven Mijnans, futur renfort du PSV, aurait pu s'engager avec l'Ajax et toucher un salaire mirobolant, selon Mounir Boualin de SoccerNews. Le milieu de terrain a néanmoins choisi de décliner cette offre.

Le transfert du milieu de terrain de l’AZ vers le PSV était dans l’air depuis plusieurs jours ; il est désormais officiel. Selon l’Eindhovens Dagblad, le club d’Eindhoven déboursera 13 millions d’euros pour le joueur appelé à faire oublier Ismael Saibari.

L’Ajax était également très intéressé. À tel point qu’un salaire mirobolant attendait Mijnans, rapporte Boualin. « Míchel s’est longuement entretenu avec Sven Mijnans pour le faire venir à Amsterdam. L’Espagnol tenait absolument à le recruter et les Amstellodamois étaient prêts à lui offrir un salaire mirobolant, assurent des sources proches de l’AZ. »

Pourtant, une raison majeure l’a poussé à refuser : l’intérêt du PSV. « Dès que le club de Eindhoven est entré dans la course, Mijnans n’a eu qu’une idée en tête : rejoindre le champion en titre au plus vite. Et c’est désormais imminent. »

Après le départ de Saibari vers le Bayern Munich, le club Eindhoven n’a pas hésité à lui chercher un successeur. « Au final, le choix s’est porté sur Mijnans, alors que Williot Theo Swedberg, du Celta Vigo, était aussi un candidat sérieux », explique Boualin.

Au sein du champion en titre, il s’engagera pour plusieurs saisons. La visite médicale est prévue lundi ; si tout se passe bien, Mijnans sera officiellement un joueur du PSV.

« Je trouve que Sven est un bon joueur », avait déjà déclaré Peter Bosz samedi après le match amical contre le Royal Antwerp (1-1). « Pour le reste, les questions concernant les transferts relèvent de la compétence d’Earnest Stewart chez nous. Je ne vais pas m’immiscer dans ses affaires. »