Comment regarder Svay Rieng-Machida Zelvia avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez son site web ou ouvrez l’application de streaming du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

AFC Champions League Two - Journée 5 26 nov. 2026 - 07:15

Svay Rieng reçoit Machida Zelvia dans le groupe G de la Ligue des champions de l’AFC 2. Le lieu et l’heure du coup d’envoi n’ont pas encore été confirmés.

L’équipe cambodgienne occupe la deuxième place du groupe et reste sur une série de résultats encourageants. Svay Rieng a battu Tampines Rovers 2-0 le 5 novembre, après s’être imposé 5-1 lors de sa précédente rencontre avec le club singapourien.

Machida est en tête du groupe et n’a perdu aucun de ses cinq derniers matchs. Le club a battu Shanghai Shenhua 2-1 en Ligue des champions de l’AFC 2 le 5 novembre, le jour même de la victoire de Svay Rieng.

Les deux équipes se sont déjà affrontées une fois cette saison, et Machida l’avait emporté. Zelvia s’était imposé 2-0 le 17 septembre : Svay Rieng voudra donc prendre sa revanche.

Depuis, Machida a surtout fait match nul. L’équipe a obtenu un 0-0 contre Sanfrecce Hiroshima, un 1-1 contre Vissel Kobe en Coupe de la Ligue et un 0-0 contre V-Varen Nagasaki en J. League le 21 novembre.

Svay Rieng a également empêché Shanghai Shenhua de marquer lors d’un match nul 0-0 le 15 octobre, montrant qu’il pouvait être difficile à percer.

Voici ce que nous savons pour l’instant sur les moyens de suivre le match, notamment l’heure du coup d’envoi, la chaîne TV et la diffusion en streaming.

Les informations officielles concernant la diffusion de ce match ne sont pas disponibles pour le moment. La chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming seront ajoutées dès leur confirmation.

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