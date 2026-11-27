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La 9e journée du championnat égyptien « Ora » n'a pas été une simple étape dans la course au titre. Elle s'est transformée en journée des grandes sanctions, après les décisions musclées de la Ligue des clubs professionnels égyptiens, qui ont touché trois des plus grands clubs du pays : Al Ahly, Zamalek et Pyramids.

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Avec une lutte pour la première place de plus en plus brûlante et des duels de plus en plus intenses sur le terrain, il était naturel que la commission des compétitions intervienne pour appliquer le règlement avec fermeté. Mais cette fois, la situation est différente, car les sanctions visent des joueurs influents des trois équipes, à un moment très délicat de la saison.

Les sanctions concernent trois noms en vue d'Al Ahly, de Zamalek et de Pyramids : Mahmoud Hamdi « El Wensh », joueur de Zamalek, Marwan Attia et Walid El Karti ont été suspendus, et les trois joueurs ont également écopé d'une amende.

Selon ce qu'a annoncé le site officiel de la Ligue des clubs professionnels égyptiens, la Ligue a prononcé les sanctions de la 9e journée conformément au règlement des compétitions, au règlement des infractions et des sanctions ainsi qu'au système de contrôle de la qualité pour la saison 2026-2027, en appliquant l'article 54 du règlement de la compétition, relatif aux avertissements infligés aux staffs techniques, administratifs et médicaux ainsi qu'aux joueurs.

Tout a commencé avec le match entre El Gouna et Zamalek : la Ligue a décidé de suspendre Mahmoud Hamdi « El Wensh », joueur de Zamalek, pour un match, assorti d'une amende de 5 000 livres, en raison de son troisième avertissement.

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Cette sanction représente un coup dur pour Zamalek, qui compte énormément sur Hamouda dans sa ligne défensive. Le staff technique devra trouver une solution de remplacement adéquate pour le prochain match, dans un contexte de rencontres qui s'enchaînent.

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Lors du choc de la journée, entre Al Ahly et Pyramids, la décision a été double et a touché les deux équipes à la fois, confirmant que la Ligue traite tout le monde selon les mêmes critères, sans exception.

La Ligue a ainsi décidé de suspendre Marwan Attia, joueur d'Al Ahly, pour un match, assorti d'une amende de 5 000 livres, en raison de son troisième avertissement.

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De son côté, Walid El Karti, joueur de Pyramids, a lui aussi été suspendu pour un match par la Ligue, avec une amende de 5 000 livres, pour le même motif, à savoir un troisième avertissement.

L'absence de Marwan Attia pèsera lourd pour Al Ahly, car il est l'un des milieux de terrain les plus importants de l'équipe et l'élément qui lui apporte l'équilibre entre défense et attaque. Pyramids sera quant à lui privé des services d'El Karti, l'un des meilleurs meneurs de jeu de l'équipe, qui possède une grande expérience des matchs décisifs.

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Les sanctions ne se sont pas limitées aux trois grands clubs et se sont étendues aux autres rencontres de la journée. Plusieurs joueurs de Wadi Degla, d'Abou Qir Fertilizers, de Smouha, de la National Bank of Egypt et de Ghazl El Mahalla ont été suspendus. Wadi Degla et Al Ittihad ont par ailleurs écopé d'amendes pour être entrés en retard sur la pelouse avant le début de la seconde période, tandis qu'Ayman Shaaban Metwally, entraîneur d'El Qanah, a été suspendu pour un match.

Le match entre Smouha et la National Bank of Egypt a donné lieu à la sanction la plus lourde de la journée : Ited Jiko Samado, joueur de Smouha, a été suspendu pour deux matchs après son exclusion pour jeu violent.