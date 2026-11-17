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Dans une scène rare, à laquelle le public du football n'est guère habitué, Raphinha, star du FC Barcelone, a pris place aux côtés de son sélectionneur au Brésil, Carlo Ancelotti, dans les tribunes du Stade national de Singapour pour suivre le match amical entre Singapour et le Brésil, après avoir été expulsés tous les deux par l'arbitre lors du précédent match face au Japon.

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Le match amical, remporté 4-0 par le Brésil, s'est transformé en un événement annexe captivant, l'image de Raphinha et d'Ancelotti assis ensemble en tribune ayant attiré tous les regards, dans une séquence réunissant pour la première fois le capitaine et son entraîneur hors du terrain.

Les deux hommes avaient été expulsés lors du match contre le Japon, après avoir contesté le but de la victoire inscrit par la sélection japonaise à la 91e minute. La rencontre s'était achevée sur le score de 3-2 en faveur du Japon samedi dernier.

L'attaquant de Barcelone avait déjà été remplacé à la 71e minute, mais après plusieurs accrochages verbaux avec l'arbitre sur la pelouse en sa qualité de capitaine, il a explosé de colère sur le banc, persuadé qu'une faute avait été commise avant le but, ce qui lui a valu un carton rouge, selon « Mundo Deportivo ».

Après s'être excusé pour ce carton rouge, Raphinha a annoncé à la Confédération brésilienne de football que, bien que le règlement de la FIFA prévoie une suspension d'un match même lors des rencontres amicales, il ne rentrerait pas à Barcelone et resterait avec ses coéquipiers en sélection, un geste qui a suscité l'admiration de tous.

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Ancelotti a exprimé sa grande reconnaissance pour ce geste de « l'un de nos leaders » et l'a salué publiquement, sur fond de polémique au Brésil autour de la demande de Raphinha de gérer son temps de jeu afin d'éviter les blessures.

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Les éloges d'Ancelotti sont venus clore le débat sur la position du joueur, confirmant que la relation entre le technicien italien et son capitaine est très solide et que Raphinha est devenu l'un des piliers du projet de la Seleção.

Barcelone attend le retour de Raphinha entre mercredi et jeudi, en vue du match de dimanche à 14 h contre Villarreal, un rendez-vous important en Liga.

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Sur le terrain, le Brésil a livré une prestation solide face à Singapour et a plié l'affaire très tôt en s'imposant 4-0, dans une rencontre marquée par le brillant éclat de ses jeunes talents.

Vinicius Junior a ouvert le score à la 9e minute sur une passe de Bruno Guimarães, avant de doubler la mise à la 15e minute sur un service d'Endrick, puis de compléter son triplé à la 21e minute sur une passe d'Estêvão Willian.

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À la 31e minute, Endrick a inscrit le quatrième but sur une nouvelle passe d'Estêvão Willian, et le Brésil a regagné les vestiaires avec un avantage de 4-0.

En seconde période, Singapour a tenté de réduire l'écart et Muhammad Safuwan Baharudin a obtenu une occasion à la 45e minute, mais le score n'a plus évolué jusqu'au coup de sifflet final.

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Malgré la facilité de la rencontre, les regards sont restés tournés vers les tribunes, où Raphinha et Ancelotti étaient assis côte à côte, un message clair montrant que l'esprit de groupe n'est pas affecté par la suspension et que la Seleção avance à pas sûrs vers la reconquête de son prestige avant les grandes échéances à venir, tandis que Barcelone attend le retour rapide de sa star pour mener l'équipe face à Villarreal.