Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Alan Ruschel a survécu il y a dix ans au crash aérien qui a décimé presque toute une équipe brésilienne. Il met aujourd’hui un terme à sa carrière.

Porté sur les épaules, les poings levés, chantant avec les supporters qui formaient une haie d’honneur, Alan Ruschel est entré dans le stade dans la liesse pour son dernier match. Car cet homme de 37 ans, à qui le football n’a guère apporté gloire ni richesse, même chez lui au Brésil, est sans doute l’un de ceux qui ont remporté les plus grandes victoires dans la vie. Il est l’un des six survivants de la tragédie aérienne qui, il y a dix ans, a décimé presque toute l’équipe de Chapecoense.

« Pendant de longues années, je me suis battu pour vivre du football. Mais ensuite, j’ai dû me battre pour vivre le football », se souvient Ruschel dans sa vidéo d’adieu sur Instagram, où l’on voit aussi la longue cicatrice dans son dos. Sous celle-ci se trouve une vis dans sa dernière vertèbre thoracique, qui lui rappellera à jamais la soirée du 28 novembre 2016.

Dans le brouillard, non loin de la ville colombienne de Medellín, l’avion affrété auprès de la compagnie bolivienne LaMia est tombé à court de carburant. Conçu pour les vols court-courriers, l’Avro RJ s’est écrasé contre le flanc d’une montagne en phase d’approche, peu après son dernier contact radio, vers 22 h 15, heure locale, au terme d’un trajet de plus de 3 000 km. Ruschel a été le premier à être extrait des décombres.

Publicité Publicité

Ont suivi ses coéquipiers Jakson Follmann, amputé d’une jambe, et Neto Zampier, souffrant de problèmes pulmonaires. Ni l’un ni l’autre n’a rejoué au football. Un journaliste et deux hôtesses de l’air ont également survécu. Mais 71 occupants ont perdu la vie dans la tragédie, parmi lesquels des joueurs, des membres du staff technique et de la direction d’un petit club de première division en route vers le plus grand match de son histoire, la finale de la Copa Sudamericana.

Related Topics

Ruschel fait son retour face à Messi et au Barça

Aujourd’hui, Follmann et Zampier racontent dans des conférences en entreprise comment surmonter les crises. Ruschel, lui, a pu vivre à nouveau le football : il est revenu sur le terrain le 7 août 2017, face à Lionel Messi et au FC Barcelone, un adversaire à la hauteur de l’événement. Il met désormais un terme à sa carrière, comme le lui impose son corps meurtri, après avoir obtenu la montée en première division avec son club formateur, l’EC Juventude.

« Je ne savais pas si je pourrais un jour rejouer au football, mais je croyais que ma vie avait encore un sens tant que j’étais là », a confié Ruschel.

Publicité

LaMia n’a plus assuré aucun vol après la tragédie. La plupart des familles ont reçu une indemnisation de Chapecoense, le club portant une part de responsabilité pour avoir opté pour une solution de vol à bas coût. Mais aujourd’hui encore, des proches des victimes se battent devant les tribunaux pour obtenir réparation. Et en 2027, après un an en Serie A, « Chape » est de retour en deuxième division.