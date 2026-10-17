Surprise : Walid Al-Farraj se moque du communiqué de la sélection saoudienne !

Le journaliste saoudien Walid Al-Faraj a suscité la polémique avec un commentaire ironique sur le communiqué de la sélection saoudienne concernant les dernières nouvelles médicales des joueurs blessés, après la publication de ce communiqué à une heure tardive de la nuit, ce qui l'a amené à s'interroger sur l'utilité d'annoncer ces détails à un tel moment, un commentaire qui a ouvert la voie à de nombreuses réactions sur le calendrier de publication des communiqués officiels.

Le compte de la sélection saoudienne avait publié un communiqué médical dévoilant l'évolution des blessures de plusieurs joueurs, parmi lesquels Nawaf Al-Aqidi, Alaa Al-Hajji et Hammam Al-Hammami, en précisant les détails des programmes de soins et de rééducation auxquels ils sont soumis, dans le cadre du suivi continu de leur état après les blessures contractées lors de la Coupe du Golfe Arabique 27.

Al-Faraj a repartagé le tweet de la sélection saoudienne sur son compte X, en l'accompagnant d'une formule au ton ironique sur le moment choisi pour cette annonce, le communiqué ayant été publié à 1 heure du matin précise.

Le journaliste saoudien a écrit : « Un communiqué médical publié à 1 heure du matin. Qui informez-vous à cette heure-là ? »

Le commentaire d'Al-Faraj s'est donc concentré sur l'heure de publication du communiqué davantage que sur son contenu médical, puisqu'il s'est interrogé sur le public visé par une annonce faite à une heure si tardive, alors qu'il est possible de diffuser de telles mises à jour à un moment permettant de toucher une frange plus large de suiveurs.

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Le communiqué avait précisé que Nawaf Al-Aqidi avait subi une opération chirurgicale réussie au coude dans la capitale britannique Londres, après sa blessure lors de la rencontre face au Koweït en ouverture de la Coupe du Golfe 27, tandis qu'Alaa Al-Hajji poursuit son programme de rééducation à l'hôpital Aspetar de Doha, à la suite de sa blessure au genou contre Oman.

La sélection a également annoncé que Hammam Al-Hammami entamera son programme de soins dimanche, après avoir souffert d'une blessure aux ischio-jambiers lors de la finale du tournoi du Golfe, en assurant que l'état de santé des joueurs fait l'objet d'un suivi coordonné entre le staff médical de la sélection et les staffs médicaux des clubs.



