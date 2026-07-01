Surprise : selon Wayne Rooney, Harry Kane n’aurait pas dû obtenir ce penalty face au Congo

Wayne Rooney, légende de Manchester United et des « Three Lions », a semé le trouble en affirmant que Harry Kane n’avait pas mérité le penalty accordé contre la République démocratique du Congo.

Les Three Lions ont croisé les Léopards ce mercredi au stade d’Atlanta, lors des 32es de finale de la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

En fin de première période, l’attaquant anglais a réclamé un penalty, estimant avoir été victime d’une faute de Lionel Mpasi, le gardien congolais, dans la surface de réparation.

La décision de l’arbitre jordanien Adham Makhadmeh de ne pas siffler penalty a provoqué la colère des supporters anglais, convaincus de l’évidence de la faute, mais Rooney n’a pas partagé cet avis.

« Je pense qu’il (Harry Kane) a trébuché tout seul et qu’il a sauté vers le gardien », a déclaré Rooney à la BBC.

Il a ajouté : « Oui, il y a eu un contact, mais cela s’est produit lorsqu’il a sauté vers le gardien avec ses deux pieds. Je pense que ce n’était probablement pas un penalty. »