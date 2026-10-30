Surprise : Ronaldo écarté du choc entre Al-Nassr et Pakhtakor

Al-Nassr se prépare à disputer un nouveau test continental à l'extérieur, au cœur de décisions techniques marquantes prises par le staff technique avant de s'envoler vers l'Ouzbékistan, dans une démarche qui reflète les calculs de l'entraîneur australien Ange Postecoglou pour gérer la pression des matchs lors de la prochaine période.

Al-Nassr traverse une période faste sur le plan des résultats, après avoir remporté ses neuf premiers matchs en Roshn Saudi League, avant de concéder le nul face à Al-Ettifaq, puis de renouer avec la victoire contre Neom et Al-Khaleej, pour atteindre 28 points et occuper la deuxième place, à égalité de points avec Al-Qadsiah, le leader.

Sur la scène de l'élite asiatique, Al-Nassr a réussi à retrouver son équilibre en s'imposant face aux Ouzbeks de Nasaf lors de la deuxième journée (3-1), après la défaite concédée contre les Émiratis d'Al-Ain lors de la première journée (4-0), tandis que son match contre les Émiratis d'Al-Wasl lors de la troisième journée a été reporté, selon ce qu'a annoncé la Confédération asiatique de football.

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Postecoglou a décidé d'écarter plusieurs des stars les plus en vue de l'équipe de la liste d'Al-Nassr en route pour l'Ouzbékistan, en vue d'affronter Pakhtakor, dans le cadre de la Ligue des champions de l'élite asiatique, à leur tête la star portugaise Cristiano Ronaldo, aux côtés des Français Mohamed Simakan et Kingsley Coman, selon ce qu'a rapporté le journal saoudien « Arriyadiyah ».

La décision de laisser au repos Ronaldo et ses coéquipiers s'inscrit dans le souci du staff technique d'épargner aux éléments cadres davantage de fatigue, surtout avec l'enchaînement des matchs et la multiplicité des compétitions que dispute l'équipe, Postecoglou cherchant à préserver la forme physique de ses stars pour les échéances à venir.

En revanche, la liste a enregistré l'arrivée d'Abdulrahman Soufiani, le joueur bénéficiant ainsi de l'occasion d'accompagner l'équipe dans son déplacement continental, tandis que le trio le plus en vue manquera la confrontation, selon ce qu'a révélé le journal « Arriyadiyah » concernant les choix de l'entraîneur avant le départ pour l'Ouzbékistan.

Al-Nassr espère que la politique de rotation des joueurs et de mise au repos des stars se répercutera positivement sur son parcours en Ligue des champions de l'élite asiatique, d'autant que l'équipe aspire à poursuivre la lutte pour le titre continental, parallèlement à sa volonté de conserver sa place en tête de la Roshn League lors des prochaines journées.