Le club saoudien d'Al-Ahli est désormais menacé de connaître le même sort que son rival traditionnel Al-Nassr lors de la saison en cours de Roshn Saudi League, et plus précisément durant le prochain mercato hivernal, à cause de son entraîneur néerlandais Marino Pusic.

Des rapports de presse avaient révélé le souhait d'Al-Ahli de se séparer des services de Pusic, en raison des résultats négatifs dont souffre l'équipe ces derniers temps, le plus récent étant la défaite face à Al-Shabab sur le score de 6-1.

Les discussions ont commencé au sujet des entraîneurs pressentis pour succéder au technicien néerlandais au sein du club « raffiné », avec l'apparition du nom de l'Allemand Ole Werner, ancien directeur technique de l'équipe de Leipzig, qui était candidat pour diriger l'équipe avant lui.

Le journaliste saoudien Abdulrahman Al-Thunayan a révélé, à travers l'émission « Nadeena » sur la chaîne « MBC 1 », que l'aspect financier représente le seul obstacle pour Al-Ahli dans le processus de limogeage de Pusic durant la période actuelle.

Al-Thunayan a expliqué que, dans le cas où Al-Ahli insisterait pour limoger l'entraîneur néerlandais, malgré les mauvaises conditions financières dont il souffre, cela pourrait entraîner son placement sous contrôle financier strict.

Al-Nassr avait connu le même sort lors du dernier mercato estival, lorsqu'il a été placé sous contrôle financier strict, ce qui l'a empêché de recruter, à l'exception du Portugais Samu Costa du Real Majorque espagnol.

Depuis qu'il dirige l'équipe de Djeddah, Pusic a disputé 18 matchs, au cours desquels il a remporté 11 victoires, pour deux matchs nuls, tout en subissant la défaite à 5 reprises.