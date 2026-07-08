Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, encourt une sanction de la FIFA après son altercation avec Lionel Messi, le capitaine de l’Argentine, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. un geste qui a provoqué une vive polémique sur la ligne de touche.

Selon le quotidien britannique The Sun, la FIFA pourrait ouvrir une enquête après le geste en forme de « X » tracé par le sélectionneur égyptien sur la ligne de touche, en réponse à un échange verbal avec Messi, qui lui avait lancé : « Qu’est-ce qui se passe ? »

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Selon le quotidien britannique, ce geste est habituellement employé pour dénoncer des actes de racisme, même si les circonstances précises de son utilisation restent à clarifier. La commission de discipline de la FIFA pourrait donc examiner l’incident avant de se prononcer.

Cette version contredit les déclarations d’Ibrahim Hassan, directeur des Pharaons et frère de l’entraîneur.

Ibrahim Hassan a expliqué plus tôt sur la chaîne « MBC Égypte » : « Il existe des consignes de la FIFA affichées dans les vestiaires, selon lesquelles ce geste doit être utilisé lorsque l’on souhaite exprimer qu’on est victime d’une injustice. »

Il a ajouté : « L’arbitre ne savait pas comment réagir face à Hossam : devait-il respecter les consignes de la FIFA, d’autant plus qu’il s’agit d’un geste autorisé, ou laisser transparaître sa rancœur et l’expulser ? »

Ces événements surviennent après la vague d’indignation qui a secoué la délégation égyptienne suite à la défaite spectaculaire contre l’Argentine (3-2), dans un match ponctué de décisions arbitrales très discutées.

Hossam Hassan avait vivement critiqué l’arbitrage après la rencontre, affirmant que son équipe avait subi une « injustice flagrante », avant de tenir des propos virulents dans lesquels il déclarait : « S’ils veulent couronner l’Argentine championne du monde, pourquoi ont-ils invité les autres équipes à participer ? ».

Dans la foulée, la Fédération égyptienne de football a déposé une réclamation officielle auprès de la FIFA, réclamant l’ouverture d’une enquête sur les décisions arbitrales et l’exclusion de l’arbitre français François Litxer et de son équipe de la suite de la compétition.

La Fédération égyptienne a souligné qu’un certain nombre de décisions déterminantes, notamment le fait de ne pas avoir revu certaines actions à l’aide de la technologie de l’arbitrage vidéo (VAR), ont suscité de vastes doutes quant à l’impartialité de l’arbitrage, estimant que ces erreurs ont eu un impact direct sur le résultat du match et ont provoqué un tollé parmi les joueurs, le staff technique et les supporters.

Le match a été marqué par une vive polémique après l’annulation d’un but égyptien pour une faute signalée en début d’action, puis par la réalisation argentine dans les dernières secondes, alors que les Pharaons réclamaient deux penalties sur l’action précédente, ce qui a exacerbé la crise qui continue de planer sur la compétition.