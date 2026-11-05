Sadio Mané, l'ailier du club saoudien d'Al-Nassr, continue d'être absent de la liste de la sélection sénégalaise depuis sa dernière apparition lors de la phase finale de la Coupe du monde 2026.

Le Français Patrick Vieira a annoncé la liste il y a peu, qui a été marquée par l'absence surprise de Sadio Mané, malgré les pronostics qui laissaient entendre un retour de sa part.

Mais selon des rapports sénégalais, Mané est absent du prochain rassemblement car il souhaite être aux côtés de son épouse pour accueillir un nouveau-né.

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Le staff technique dirigé par Vieira a compris la situation de Sadio Mané et lui a permis de rester dans la capitale saoudienne, Riyad, pour accueillir le nouveau-né.

Mané est l'un des noms les plus marquants de l'histoire du football sénégalais, compte tenu du grand palmarès qu'il a réalisé, que ce soit sur le plan individuel ou collectif.