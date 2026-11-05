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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Surprise : la raison derrière l'exclusion de Sadio Mané de la liste du Sénégal

Sénégal vs Soudan
Sénégal
Soudan
Africa Cup of Nations Qualification
Sadio Mané
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Sénégal
Arabie saoudite

La star d'Al-Nassr absente du stage des Lions de la Teranga

Sadio Mané, l'ailier du club saoudien d'Al-Nassr, continue d'être absent de la liste de la sélection sénégalaise depuis sa dernière apparition lors de la phase finale de la Coupe du monde 2026.

Le Français Patrick Vieira a annoncé la liste il y a peu, qui a été marquée par l'absence surprise de Sadio Mané, malgré les pronostics qui laissaient entendre un retour de sa part.

Mais selon des rapports sénégalais, Mané est absent du prochain rassemblement car il souhaite être aux côtés de son épouse pour accueillir un nouveau-né.

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12 nov. 2026

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Le staff technique dirigé par Vieira a compris la situation de Sadio Mané et lui a permis de rester dans la capitale saoudienne, Riyad, pour accueillir le nouveau-né.

Mané est l'un des noms les plus marquants de l'histoire du football sénégalais, compte tenu du grand palmarès qu'il a réalisé, que ce soit sur le plan individuel ou collectif.

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