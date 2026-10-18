Le journaliste saoudien Sami Al-Qadi a révélé de nouveaux développements concernant l'avenir du Néerlandais Marino Pusic, entraîneur d'Al Ahli Saoudien, dans un contexte de pressions croissantes liées à l'irrégularité des résultats et des performances, et de spéculations sur une possible fin de son aventure avec le club avant le terme de son contrat, qui court jusqu'en 2028.

Lors d'une intervention dans un espace de discussion sur la plateforme « X », Al-Qadi a affirmé que Pusic ne verrait pas d'objection à quitter Al Ahli au cours de la période à venir, compte tenu du climat entourant l'équipe et de la multiplication des rumeurs sur son départ, alors que le club n'a annoncé aucune décision officielle au sujet de l'avenir de son entraîneur.

Le journaliste saoudien a ajouté que les noms avancés par le Fonds public d'investissement pour prendre la succession de Pusic sur le banc d'Al Ahli ne paraissent pas convaincants pour l'instant, ce qui place la direction du club devant un défi de taille en cas de décision de changer de staff technique, d'autant que le choix du bon successeur constituera une étape importante pour préserver la stabilité de l'équipe et sa capacité à rivaliser.

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Ces développements interviennent après les critiques de plus en plus vives adressées à Pusic suite à la défaite d'Al Ahli face à Al Hilal sur le score de 3-0, puis à la chute devant Al Qadsiah (3-2), sans oublier la défaite face à Al Khaleej, des résultats qui ont provoqué le mécontentement d'une partie des supporters, estimant que l'équipe n'affiche pas le niveau attendu, malgré un effectif de grande qualité.

Ces dernières semaines, des médias saoudiens avaient évoqué la possibilité que la direction d'Al Ahli s'oriente vers une rupture de contrat avec l'entraîneur néerlandais, tout en précisant que les aspects financiers pourraient représenter un obstacle à une telle décision, Pusic étant lié par un contrat courant jusqu'en 2028, ce qui implique d'étudier les conséquences contractuelles de toute démarche visant à mettre fin à la collaboration.

Malgré la pression, les résultats d'Al Ahli se sont récemment améliorés, avec une large victoire 4-0 contre Al Fateh en Roshn Saudi League, avant de s'imposer 3-1 face au club émirati d'Al Wasl en Ligue des champions d'Asie Elite, offrant au staff technique l'occasion de reprendre son souffle et de retrouver une partie de sa confiance.



