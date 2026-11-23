Hansi Flick, l'entraîneur de Barcelone, a décidé d'écarter le jeune prodige Lamine Yamal du groupe qui s'envole pour l'Azerbaïdjan en vue du match face à Sabah. Gêné à la cheville droite, le joueur bénéficiera d'un peu de repos avant une série de rencontres difficiles qui attend l'équipe dans les semaines à venir.
Selon le quotidien espagnol « Sport », cette décision a été prise d'un commun accord entre Flick et le joueur, compte tenu de son temps de jeu important ces derniers temps et de la volonté du staff technique de lui permettre de retrouver pleinement sa condition physique avant les prochains matchs, qui comprennent des rencontres face au Deportivo, à l'Atlético de Madrid, au Celta Vigo et à Manchester City.
Yamal manquera le déplacement, tout comme plusieurs joueurs blessés, à savoir Rodri, Xavi Espart et Christensen. Flick a donc fait appel à des éléments de l'équipe réserve pour pallier ces absences dans le groupe convoqué pour ce match très attendu.
Le groupe compte notamment Álex Campos et le jeune talent belge Biziou, qui fait sa première apparition avec l'équipe première de Barcelone après avoir rejoint le club catalan l'été dernier en provenance du Club Bruges, contre 8,5 millions d'euros.
En revanche, Hamza ne figure pas dans la liste, n'étant plus à la disposition de Flick et de Juliano Belletti cette semaine en raison d'une gêne physique. Le groupe comprend par ailleurs trois gardiens : Joan García, Livaković et Szczęsny.
En défense, on retrouve Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Balde et Álex Campos, tandis que le milieu de terrain se compose de Gavi, Frenkie de Jong, Pedri, Marc Bernal, Fermín, Brian Fariñas et Dani Olmo.
En attaque, la liste comprend Adeyemi, Gordon, Raphinha, Gabriel Jesus et Biziou.
Dans le même temps, le président du club, Joan Laporta, a fait le déplacement accompagné de plusieurs membres du conseil d'administration, parmi lesquels Maria Elena Fort, Joan Soler, Àngel Riudalbas, Aureli Mas et Jaume Santiveri. Ils participeront mercredi à un événement avec les associations de supporters de Barcelone, avant d'assister à un déjeuner officiel précédant la rencontre face à Sabah.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.