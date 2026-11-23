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Hansi Flick, l'entraîneur de Barcelone, a décidé d'écarter le jeune prodige Lamine Yamal du groupe qui s'envole pour l'Azerbaïdjan en vue du match face à Sabah. Gêné à la cheville droite, le joueur bénéficiera d'un peu de repos avant une série de rencontres difficiles qui attend l'équipe dans les semaines à venir.

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Selon le quotidien espagnol « Sport », cette décision a été prise d'un commun accord entre Flick et le joueur, compte tenu de son temps de jeu important ces derniers temps et de la volonté du staff technique de lui permettre de retrouver pleinement sa condition physique avant les prochains matchs, qui comprennent des rencontres face au Deportivo, à l'Atlético de Madrid, au Celta Vigo et à Manchester City.

Yamal manquera le déplacement, tout comme plusieurs joueurs blessés, à savoir Rodri, Xavi Espart et Christensen. Flick a donc fait appel à des éléments de l'équipe réserve pour pallier ces absences dans le groupe convoqué pour ce match très attendu.

Le groupe compte notamment Álex Campos et le jeune talent belge Biziou, qui fait sa première apparition avec l'équipe première de Barcelone après avoir rejoint le club catalan l'été dernier en provenance du Club Bruges, contre 8,5 millions d'euros.

En revanche, Hamza ne figure pas dans la liste, n'étant plus à la disposition de Flick et de Juliano Belletti cette semaine en raison d'une gêne physique. Le groupe comprend par ailleurs trois gardiens : Joan García, Livaković et Szczęsny.

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En défense, on retrouve Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Balde et Álex Campos, tandis que le milieu de terrain se compose de Gavi, Frenkie de Jong, Pedri, Marc Bernal, Fermín, Brian Fariñas et Dani Olmo.

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En attaque, la liste comprend Adeyemi, Gordon, Raphinha, Gabriel Jesus et Biziou.

Dans le même temps, le président du club, Joan Laporta, a fait le déplacement accompagné de plusieurs membres du conseil d'administration, parmi lesquels Maria Elena Fort, Joan Soler, Àngel Riudalbas, Aureli Mas et Jaume Santiveri. Ils participeront mercredi à un événement avec les associations de supporters de Barcelone, avant d'assister à un déjeuner officiel précédant la rencontre face à Sabah.