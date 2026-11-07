Surprise dans le dossier du rachat d'Al-Ittihad saoudien

Le journal saoudien « Okaz » a révélé de nouveaux développements dans le dossier du rachat de la propriété du club d'Al-Ittihad, indiquant que les démarches de sélection du nouvel investisseur se poursuivent toujours, avec des prévisions tablant sur une prolongation du processus de transfert de propriété jusqu'à la fin de l'année 2027, en fonction des résultats des évaluations financières et administratives des candidats.

Le journal a rapporté, citant une source proche de la direction d'Al-Ittihad, que le dossier est entré dans une phase avancée d'examen, comprenant l'étude de la solvabilité financière des investisseurs, l'analyse des sources de financement et des engagements financiers, ainsi que la vérification de leur capacité à posséder et gérer le club et à répondre à ses besoins au cours des phases à court et moyen terme.

La source a précisé que le processus d'évaluation concerne des dossiers d'investisseurs locaux et étrangers, conformément aux conditions et aux critères fixés par le propriétaire, soulignant que l'investissement étranger nécessite la présence d'un partenaire local au sein de la structure de propriété, en accord avec le cadre réglementaire adopté.

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En revanche, l'option de l'investissement local permet de présenter une demande de rachat du club de manière individuelle, à hauteur de 70 % de ses actions, à condition de remplir les critères requis en matière de capacité financière et de compétence administrative, de sorte à garantir la capacité de l'investisseur à gérer le club et à honorer ses engagements.

La source a confirmé la poursuite des négociations avec les parties concernées, précisant que l'étude des dossiers soumis a fortement progressé et en est arrivée à l'examen des détails financiers et administratifs ainsi qu'à l'évaluation finale, en vue de l'achèvement des procédures exécutives, sans révéler l'identité des investisseurs ni fixer de date définitive pour la conclusion de l'accord.

Elle a indiqué que le dossier du rachat a connu des avancées depuis le lancement des négociations à la fin de la saison dernière, et qu'Al-Ittihad est désormais plus proche de désigner son nouveau propriétaire, mais que la date du transfert de propriété demeure conditionnée à l'achèvement des opérations d'évaluation et à l'approbation de leurs résultats, ce qui pourrait repousser le règlement du dossier à la fin de l'année 2027.