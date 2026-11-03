Le nom de l'international égyptien Imam Ashour, milieu de terrain d'Al Ahly, est revenu au premier plan sur le marché des transferts, après le regain d'intérêt du club saoudien d'Al-Ittihad pour obtenir ses services, dans une démarche qui pourrait ouvrir la voie à une reprise des négociations entre les deux parties durant le prochain mercato hivernal, au milieu des interrogations concernant la position du joueur et celle d'Al Ahly vis-à-vis de cette initiative.

Al-Ittihad étudie la possibilité de recruter Imam Ashour en janvier prochain, après que le nom du joueur a déjà été associé à un transfert dans les rangs du club lors du dernier mercato estival, avant qu'il ne tranche en prolongeant son contrat avec Al Ahly jusqu'en 2030.

Le journal saoudien « Al-Weeam » a indiqué qu'Imam Ashour est de nouveau entré dans les plans d'Al-Ittihad, le club souhaitant renforcer ses rangs avec des recrues de poids durant le mercato hivernal, précisant que la direction a déjà commencé à préparer ses mouvements pour le marché de janvier.

Le journal a ajouté qu'Al-Ittihad étudie le dossier du joueur égyptien sous tous ses aspects en ce moment, avant de prendre une décision concernant la formulation d'une offre officielle pour obtenir ses services.

Ce regain d'intérêt saoudien pour Imam Ashour intervient à un moment où le joueur s'éloigne de la compétition avec Al Ahly, après avoir manqué les trois derniers matches de l'équipe face à Ceramica Cleopatra, Modern Sport et Al-Mokawloon Al-Arab.

Al Ahly avait précisé, via son site officiel, que l'écartement d'Imam Ashour des derniers matches était uniquement dû à des raisons techniques, assurant que le joueur participe normalement aux entraînements collectifs et ne souffre d'aucune blessure.

Le milieu de terrain égyptien n'a pas apporté la plus-value attendue sur le plan des statistiques durant la saison en cours, puisqu'il n'a disputé que quatre matches sous le maillot d'Al Ahly, sans parvenir à inscrire le moindre but ni à offrir de passes décisives à ses coéquipiers.

De l'autre côté, Al-Ittihad traverse une période difficile sur le plan des résultats continentaux, après avoir subi une lourde défaite à domicile et devant son public face à Al Ain des Émirats sur le score de 4-1, lors de la rencontre qui les a opposés dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des champions d'Asie Élite.

L'équipe saoudienne a continué de laisser filer des points, tandis qu'Al Ain a renforcé sa position en tête du groupe Ouest, portant son total à 12 points, seul en première place.

En revanche, le total d'Al-Ittihad est resté bloqué à quatre points, à la neuvième place, compliquant ses calculs dans la course aux billets de qualification, ce qui pourrait pousser la direction à agir avec force sur le marché des transferts hivernal pour renforcer l'équipe avec de nouveaux éléments.