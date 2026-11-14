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Abdelmawgood Samir
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Surprise aux élections de la FIFA : Infantino à l'orée d'un cadeau électoral

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Arsène Wenger, l'ancien entraîneur d'Arsenal, s'est rapproché d'un retrait de la course à la présidence de la Fédération internationale de football (FIFA), après que ses chances de concurrencer l'actuel président Gianni Infantino lors des prochaines élections se sont amenuisées.

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Cette évolution place les opposants à Infantino devant la nécessité de chercher un candidat de remplacement, après avoir compté sur l'entraîneur français comme le rival le plus en vue et le plus à même de mener une bataille électorale solide.

Le journal français « L'Équipe » a indiqué que Wenger s'orientait vers un retrait de la course, sa position devant se clarifier lors du congrès électoral de la FIFA, prévu dans la capitale marocaine Rabat le 18 mars.

Au cours des deux derniers mois et demi, le nom de l'entraîneur français a été évoqué pour concurrencer Infantino, mais l'idée d'une candidature est restée hésitante, sans qu'une décision finale ait été annoncée.

Depuis la fin du mois d'août dernier, l'ancien entraîneur d'Arsenal a sérieusement étudié la possibilité de concurrencer le président de la FIFA, après que son mécontentement à l'égard de la gestion de l'organisation s'est accru, se sentant à certaines périodes tenu d'agir pour empêcher Infantino d'obtenir un nouveau mandat de quatre ans.

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Cependant, son enthousiasme ne s'est pas maintenu au même rythme : il penchait parfois vers le retrait, convaincu de la difficulté d'affronter l'influence du président actuel.

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L'hésitation de Wenger ne s'est pas limitée aux calculs électoraux, mais s'est étendue à la nature même du poste : il estimait que la présidence de la Fédération internationale l'éloignait trop du terrain, domaine dans lequel se concentre son expérience professionnelle.

Il nourrissait également la conviction de la difficulté d'affronter ce que le rapport a qualifié de favoritisme entourant Infantino, ce qui a renforcé les probabilités qu'il renonce à entrer dans la compétition, malgré son opposition au style de gestion actuel.

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Les opposants à Infantino considéraient Wenger comme un candidat idéal, grâce à sa notoriété mondiale et à son image associée à l'intégrité, en plus de sa compétence et de sa vaste expérience.

Et malgré son appartenance au continent européen, il n'est pas lié à l'Union des associations européennes de football « UEFA », tout en jouissant d'une considération en Afrique et en Asie, et ayant travaillé pendant des années avec les 211 fédérations membres de la FIFA, en sa qualité de directeur du développement du football mondial.

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La perspective de sa candidature a également bénéficié du soutien d'une faction au sein de la direction de la FIFA, lassée du style d'Infantino dans la gestion de l'organisation, et poussant dans le sens de présenter un concurrent issu du paysage footballistique international.

Le différend entre Wenger et le président de la FIFA a éclaté publiquement au sujet d'une proposition de vente d'actions de la Coupe du monde : l'entraîneur français a critiqué le projet, affirmant en avoir eu connaissance par les médias, et a appelé à son annulation, réclamant l'existence d'une « FIFA indépendante » au service du football avec engagement, transparence et intégrité.

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En revanche, l'Union des associations européennes de football « UEFA » a affirmé à plusieurs reprises qu'elle présenterait un candidat pour concurrencer Infantino, mais l'identité de ce nom ne s'est pas encore clarifiée, à un moment où le temps se resserre pour les opposants afin de choisir un remplaçant.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 18 novembre, ce qui place les adversaires du président actuel dans une course contre la montre, surtout si se confirme le retrait de Wenger, qu'ils considéraient comme le candidat le mieux placé pour le concurrencer.

Écrit parAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.

 

Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.

 

Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.

 

Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.

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