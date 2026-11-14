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Arsène Wenger, l'ancien entraîneur d'Arsenal, s'est rapproché d'un retrait de la course à la présidence de la Fédération internationale de football (FIFA), après que ses chances de concurrencer l'actuel président Gianni Infantino lors des prochaines élections se sont amenuisées.

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Cette évolution place les opposants à Infantino devant la nécessité de chercher un candidat de remplacement, après avoir compté sur l'entraîneur français comme le rival le plus en vue et le plus à même de mener une bataille électorale solide.

Le journal français « L'Équipe » a indiqué que Wenger s'orientait vers un retrait de la course, sa position devant se clarifier lors du congrès électoral de la FIFA, prévu dans la capitale marocaine Rabat le 18 mars.

Au cours des deux derniers mois et demi, le nom de l'entraîneur français a été évoqué pour concurrencer Infantino, mais l'idée d'une candidature est restée hésitante, sans qu'une décision finale ait été annoncée.

Depuis la fin du mois d'août dernier, l'ancien entraîneur d'Arsenal a sérieusement étudié la possibilité de concurrencer le président de la FIFA, après que son mécontentement à l'égard de la gestion de l'organisation s'est accru, se sentant à certaines périodes tenu d'agir pour empêcher Infantino d'obtenir un nouveau mandat de quatre ans.

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Cependant, son enthousiasme ne s'est pas maintenu au même rythme : il penchait parfois vers le retrait, convaincu de la difficulté d'affronter l'influence du président actuel.

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L'hésitation de Wenger ne s'est pas limitée aux calculs électoraux, mais s'est étendue à la nature même du poste : il estimait que la présidence de la Fédération internationale l'éloignait trop du terrain, domaine dans lequel se concentre son expérience professionnelle.

Il nourrissait également la conviction de la difficulté d'affronter ce que le rapport a qualifié de favoritisme entourant Infantino, ce qui a renforcé les probabilités qu'il renonce à entrer dans la compétition, malgré son opposition au style de gestion actuel.

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Les opposants à Infantino considéraient Wenger comme un candidat idéal, grâce à sa notoriété mondiale et à son image associée à l'intégrité, en plus de sa compétence et de sa vaste expérience.

Et malgré son appartenance au continent européen, il n'est pas lié à l'Union des associations européennes de football « UEFA », tout en jouissant d'une considération en Afrique et en Asie, et ayant travaillé pendant des années avec les 211 fédérations membres de la FIFA, en sa qualité de directeur du développement du football mondial.

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La perspective de sa candidature a également bénéficié du soutien d'une faction au sein de la direction de la FIFA, lassée du style d'Infantino dans la gestion de l'organisation, et poussant dans le sens de présenter un concurrent issu du paysage footballistique international.

Le différend entre Wenger et le président de la FIFA a éclaté publiquement au sujet d'une proposition de vente d'actions de la Coupe du monde : l'entraîneur français a critiqué le projet, affirmant en avoir eu connaissance par les médias, et a appelé à son annulation, réclamant l'existence d'une « FIFA indépendante » au service du football avec engagement, transparence et intégrité.

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En revanche, l'Union des associations européennes de football « UEFA » a affirmé à plusieurs reprises qu'elle présenterait un candidat pour concurrencer Infantino, mais l'identité de ce nom ne s'est pas encore clarifiée, à un moment où le temps se resserre pour les opposants afin de choisir un remplaçant.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 18 novembre, ce qui place les adversaires du président actuel dans une course contre la montre, surtout si se confirme le retrait de Wenger, qu'ils considéraient comme le candidat le mieux placé pour le concurrencer.