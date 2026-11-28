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L'examen interne des décisions arbitrales du match entre Al-Ahli et Al-Nassr a réservé une surprise concernant l'une des actions ayant pesé sur le résultat : la Commission principale des arbitres de la Fédération saoudienne de football a conclu que le penalty obtenu par le club de Djeddah lors de cette rencontre, qu'il a remportée 3-1, n'était pas justifié.

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Selon les informations du journal « Al-Riyadiya », qui cite ses sources, la Commission des arbitres présidée par le Suisse Manuel Navarro a informé les arbitres de la Roshn Saudi League, lors d'une séance d'analyse des situations arbitrales, que la décision d'accorder un penalty à Al-Ahli à la 67e minute n'était pas correcte.

L'action est survenue après un contact dans la surface de réparation entre Abdullah Al-Hamdan, attaquant d'Al-Nassr, et Merih Demiral, défenseur d'Al-Ahli. L'arbitre vidéo, Salomé Di Iorio, de nationalité argentine, est alors intervenu auprès de son compatriote Facundo Tello, arbitre central, pour lui demander de revoir l'action à l'écran. Ce dernier a finalement accordé le penalty.

L'Anglais Ivan Toney l'a transformé, donnant l'avantage à Al-Ahli 2-1, avant que son équipe ne poursuive sa domination pour s'imposer trois buts à un. L'évaluation menée ensuite par la Commission des arbitres a toutefois contredit la décision de l'arbitre de la rencontre.

La position de la Commission sur le but refusé de Demiral

En revanche, la Commission des arbitres a validé la décision d'annuler le but inscrit pour Al-Ahli par le défenseur turc Merih Demiral à la 30e minute, estimant que l'arbitre avait vu juste sur cette action.

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Les sources indiquent que la Commission a présenté les deux actions aux arbitres dans le cadre d'une évaluation interne et a soumis les deux décisions au vote. Les résultats ont montré qu'une majorité soutenait les décisions de l'arbitre central dans les deux cas, même si l'évaluation finale de la Commission a jugé le penalty d'Al-Ahli injustifié.

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Cet examen relance le débat sur les décisions arbitrales de la rencontre, d'autant que le penalty est intervenu à un moment important et a permis à Al-Ahli de prendre l'avantage dans un match finalement remporté avec deux buts d'écart.

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Deux penalties dans un match animé

Lors de cette rencontre entre les deux équipes, en retard de la 9e journée, deux penalties ont été sifflés : le premier en faveur d'Al-Nassr, manqué par le Portugais Cristiano Ronaldo, et le second pour Al-Ahli, transformé par Ivan Toney, avant que le club de Djeddah ne s'impose 3-1.

Les décisions arbitrales de ce match reviennent ainsi sur le devant de la scène après l'évaluation de la Commission, qui remet en lumière le penalty sur lequel Toney a inscrit le deuxième but d'Al-Ahli, même si le résultat final de la rencontre reste inchangé.