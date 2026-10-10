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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Sur une bévue étrange : le Clasico place Martinelli et Watkins sur le trône d'Al-Hilal en Roshan

Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
O. Watkins
G. Martinelli
Arabie saoudite
Angleterre
Brésil

Un duo de Premier League brille en Championnat saoudien

Le Brésilien Gabriel Martinelli et l'Anglais Ollie Watkins, les deux stars d'Al-Hilal, ont su profiter de l'absence de leur coéquipier serbe Sergej Milinković-Savić pour lui ravir son trône en Roshn Saudi League.

Al-Hilal a accueilli son rival Al-Ittihad, ce samedi, au Kingdom Arena de Riyad, la capitale saoudienne, lors de la huitième journée de la Roshn Saudi League.

Martinelli a ouvert le score pour Al-Hilal à la 11e minute de la rencontre, après avoir converti un centre à ras de terre de Watkins dans les filets du gardien serbe Predrag Rajković.

Watkins a lui-même ajouté le deuxième but à la 30e minute de la rencontre, après avoir profité d'une erreur étrange du Portugais Danilo Pereira, défenseur d'Al-Ittihad.

L'autre milieu de terrain portugais, Rúben Neves, a adressé un centre que Pereira a tenté de contrôler, mais sans succès, permettant à l'attaquant anglais de s'en emparer et de l'envoyer au fond des filets.

Martinelli et Watkins deviennent ainsi les meilleurs buteurs d'Al-Hilal cette saison en Roshn Saudi League avec 4 buts, à égalité avec Savić, absent de la rencontre en raison d'une blessure.

Le duo a particulièrement brillé lors des deux derniers matches, l'ailier brésilien ayant inscrit un triplé face à Al-Taawoun lors de la journée précédente, tandis que l'attaquant anglais a marqué deux buts et délivré autant de passes décisives lors de ce même match.

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