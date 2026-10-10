Le Brésilien Gabriel Martinelli et l'Anglais Ollie Watkins, les deux stars d'Al-Hilal, ont su profiter de l'absence de leur coéquipier serbe Sergej Milinković-Savić pour lui ravir son trône en Roshn Saudi League.

Al-Hilal a accueilli son rival Al-Ittihad, ce samedi, au Kingdom Arena de Riyad, la capitale saoudienne, lors de la huitième journée de la Roshn Saudi League.

Martinelli a ouvert le score pour Al-Hilal à la 11e minute de la rencontre, après avoir converti un centre à ras de terre de Watkins dans les filets du gardien serbe Predrag Rajković.

Watkins a lui-même ajouté le deuxième but à la 30e minute de la rencontre, après avoir profité d'une erreur étrange du Portugais Danilo Pereira, défenseur d'Al-Ittihad.

L'autre milieu de terrain portugais, Rúben Neves, a adressé un centre que Pereira a tenté de contrôler, mais sans succès, permettant à l'attaquant anglais de s'en emparer et de l'envoyer au fond des filets.

Martinelli et Watkins deviennent ainsi les meilleurs buteurs d'Al-Hilal cette saison en Roshn Saudi League avec 4 buts, à égalité avec Savić, absent de la rencontre en raison d'une blessure.

Le duo a particulièrement brillé lors des deux derniers matches, l'ailier brésilien ayant inscrit un triplé face à Al-Taawoun lors de la journée précédente, tandis que l'attaquant anglais a marqué deux buts et délivré autant de passes décisives lors de ce même match.