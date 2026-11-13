Sur TikTok, Piqué ouvre le feu sur la Fédération espagnole

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Gerard Piqué, principal actionnaire du club espagnol d'Andorre, a dénoncé la lenteur des décisions disciplinaires au sein de la Fédération royale espagnole de football, exprimant son mécontentement face à l'absence de résolution concernant la situation de 3 joueurs de son équipe à moins de 24 heures de la confrontation face à Almería, en l'absence de toute notification officielle précisant s'ils pourront disputer la rencontre ou s'ils seront suspendus.

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Piqué a critiqué le flou qui a placé le club dans une situation délicate et a affecté sa préparation au match ainsi que ses calculs tactiques.

Selon le quotidien espagnol « Marca », Piqué a exprimé sa colère dans une vidéo publiée sur son compte sur la plateforme « TikTok », durant le déplacement de la délégation d'Andorre à Alméria, évoquant la situation de Jesús Oyono, Ivi Ackermann et Lautaro de León, dans le contexte des événements de la rencontre face à Tenerife.

Il a précisé que ses critiques s'inscrivaient dans le cadre d'une critique constructive, visant à attirer l'attention sur les difficultés auxquelles le club est confronté en raison du retard des décisions disciplinaires.

Piqué a indiqué que la direction d'Andorre avait tenté de s'informer sur la situation des joueurs par les canaux disponibles, et que ses démarches étaient allées jusqu'à contacter directement le président de la Fédération espagnole, sans toutefois obtenir de réponse claire au moment opportun.

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Il a ajouté que l'équipe se préparait pour la rencontre du samedi, alors que le vendredi est arrivé sans que l'on sache si les trois joueurs allaient participer ou manquer à l'appel en raison de la suspension.

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Le principal actionnaire du club a mis en garde contre l'impact de ce retard sur la planification tactique, expliquant que le staff technique a besoin de connaître la liste des joueurs disponibles avant d'arrêter la composition et le plan de jeu.

L'entraîneur pourrait être contraint d'écarter l'un des joueurs par précaution, avant qu'il ne s'avère par la suite qu'aucune sanction n'a été prononcée à son encontre, ce qui pourrait conduire au report de la suspension à un autre match et compliquer davantage les calculs de l'équipe.

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Le problème s'aggrave à l'approche du match, le club ne disposant pas d'assez de temps pour préparer des alternatives et gérer les absences éventuelles.

Andorre a par la suite reçu une notification de suspension d'un match pour Ackermann et Lautaro ; en raison du cumul de 5 cartons jaunes pour le premier, et de l'expulsion du second face à Tenerife après avoir reçu deux avertissements, bien que le club ait fait appel contre le second carton jaune.

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En revanche, la situation de Jesús Oyono est restée en suspens, après que la commission de discipline a décidé de reporter sa décision en raison des circonstances exceptionnelles qui y sont liées.

Dans un autre registre, une nouvelle date a été fixée pour le match reporté entre Andorre et le Real Majorque, qui se tiendra le mercredi 9 décembre prochain, à 21 heures, après avoir été reporté à la suite du décès de Jesús de Miguel.

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La rencontre coïncidera avec les matchs Castellón - Eibar et Grenade - Tenerife, après qu'il a été décidé de disputer les trois matchs reportés le même jour et à la même heure.

Et tandis que la situation d'Ackermann et de Lautaro a été tranchée, l'affaire d'Oyono est restée sans décision définitive, laissant subsister les critiques de Piqué quant à la nécessité d'annoncer les sanctions disciplinaires à un moment qui laisse aux clubs un délai suffisant pour se préparer aux matchs.