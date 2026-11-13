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Abdelmawgood Samir
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Sur TikTok, Piqué ouvre le feu sur la Fédération espagnole

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Gerard Piqué, principal actionnaire du club espagnol d'Andorre, a dénoncé la lenteur des décisions disciplinaires au sein de la Fédération royale espagnole de football, exprimant son mécontentement face à l'absence de résolution concernant la situation de 3 joueurs de son équipe à moins de 24 heures de la confrontation face à Almería, en l'absence de toute notification officielle précisant s'ils pourront disputer la rencontre ou s'ils seront suspendus.

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Piqué a critiqué le flou qui a placé le club dans une situation délicate et a affecté sa préparation au match ainsi que ses calculs tactiques.

Selon le quotidien espagnol « Marca », Piqué a exprimé sa colère dans une vidéo publiée sur son compte sur la plateforme « TikTok », durant le déplacement de la délégation d'Andorre à Alméria, évoquant la situation de Jesús Oyono, Ivi Ackermann et Lautaro de León, dans le contexte des événements de la rencontre face à Tenerife.

Il a précisé que ses critiques s'inscrivaient dans le cadre d'une critique constructive, visant à attirer l'attention sur les difficultés auxquelles le club est confronté en raison du retard des décisions disciplinaires.

Piqué a indiqué que la direction d'Andorre avait tenté de s'informer sur la situation des joueurs par les canaux disponibles, et que ses démarches étaient allées jusqu'à contacter directement le président de la Fédération espagnole, sans toutefois obtenir de réponse claire au moment opportun.

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Il a ajouté que l'équipe se préparait pour la rencontre du samedi, alors que le vendredi est arrivé sans que l'on sache si les trois joueurs allaient participer ou manquer à l'appel en raison de la suspension.

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Le principal actionnaire du club a mis en garde contre l'impact de ce retard sur la planification tactique, expliquant que le staff technique a besoin de connaître la liste des joueurs disponibles avant d'arrêter la composition et le plan de jeu.

L'entraîneur pourrait être contraint d'écarter l'un des joueurs par précaution, avant qu'il ne s'avère par la suite qu'aucune sanction n'a été prononcée à son encontre, ce qui pourrait conduire au report de la suspension à un autre match et compliquer davantage les calculs de l'équipe.

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Le problème s'aggrave à l'approche du match, le club ne disposant pas d'assez de temps pour préparer des alternatives et gérer les absences éventuelles.

Andorre a par la suite reçu une notification de suspension d'un match pour Ackermann et Lautaro ; en raison du cumul de 5 cartons jaunes pour le premier, et de l'expulsion du second face à Tenerife après avoir reçu deux avertissements, bien que le club ait fait appel contre le second carton jaune.

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En revanche, la situation de Jesús Oyono est restée en suspens, après que la commission de discipline a décidé de reporter sa décision en raison des circonstances exceptionnelles qui y sont liées.

Dans un autre registre, une nouvelle date a été fixée pour le match reporté entre Andorre et le Real Majorque, qui se tiendra le mercredi 9 décembre prochain, à 21 heures, après avoir été reporté à la suite du décès de Jesús de Miguel.

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La rencontre coïncidera avec les matchs Castellón - Eibar et Grenade - Tenerife, après qu'il a été décidé de disputer les trois matchs reportés le même jour et à la même heure.

Et tandis que la situation d'Ackermann et de Lautaro a été tranchée, l'affaire d'Oyono est restée sans décision définitive, laissant subsister les critiques de Piqué quant à la nécessité d'annoncer les sanctions disciplinaires à un moment qui laisse aux clubs un délai suffisant pour se préparer aux matchs.

Écrit parAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.

 

Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.

 

Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.

 

Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.

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