Sur ordre de Mourinho : une star de Liverpool en tête des priorités du Real Madrid

L'Argentin Alexis Mac Allister, milieu de terrain de Liverpool, suscite l'intérêt du Real Madrid, qui souhaite tenter de le recruter lors du prochain mercato estival, tandis que les Reds commencent à chercher d'éventuelles alternatives.

Mac Allister est lié à Liverpool par un contrat courant jusqu'en 2028, sachant qu'il a rejoint les Reds en 2023 en provenance de Brighton.

Selon des informations de la chaîne « Sky Allemagne », José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, figure parmi les principaux partisans du recrutement du joueur de 27 ans, étant particulièrement admiratif de sa puissance physique et de sa capacité à remporter les duels.

La chaîne « ESPN » a ajouté, en citant la chaîne allemande, qu'il n'existe aucun plan précis de prolongation du contrat de l'international argentin au sein de la forteresse d'Anfield.

Elle a précisé que le Real Madrid surveille de près la situation de Mac Allister, s'attendant toutefois à ce que Liverpool refuse toute offre pour un joueur titulaire de l'équipe.

La chaîne allemande a révélé que Liverpool accorde une « grande estime » au milieu de terrain du Borussia Dortmund, Felix Nmecha, et bien que le joueur de 26 ans ne soit pas une cible prioritaire actuellement, cela pourrait changer à l'avenir, les Reds cherchant à renforcer le poste de milieu de terrain.

Lamine Camara, joueur de Monaco, et Alex Scott, joueur de Bournemouth, figurent tous deux sur la liste restreinte des milieux de terrain de Liverpool, deux joueurs dont les noms ont également été associés à des clubs tels que Chelsea et Manchester United ces derniers mois.

Nmecha est lié à Dortmund par un contrat courant jusqu'en juin 2030, après avoir rejoint le club en 2023 en provenance de Wolfsbourg.



