Sur les traces de Mohamed Salah… Liverpool perd sa deuxième star de l'été

Le club de Liverpool a officialisé ce jeudi soir le départ du défenseur écossais Andy Robertson à l’issue de la saison 2025-2026, date d’expiration de son contrat.

Dans un communiqué officiel publié sur son site internet, le club a déclaré : « Le Liverpool Football Club confirme qu’Andy Robertson quittera les Reds en fin de saison. »

Arrivé en provenance de Hull City à l’été 2017, le latéral gauche a disputé 373 matchs sous le maillot des Reds dans toutes les compétitions.

International écossais, il a été l’un des piliers de l’ère de succès récente du club sous la direction de Jürgen Klopp et de ses successeurs.

Au cours de ses neuf saisons à Anfield, le latéral a contribué à un palmarès remarquable : deux titres de champion d’Angleterre, la Ligue des champions, la FA Cup, deux Coupes de la Ligue, ainsi que la Coupe du monde des clubs, la Supercoupe de l’UEFA et le Community Shield.

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Il quittera le club en tant que l’une de ses légendes récentes, après avoir joué un rôle central dans la grande transformation de l’équipe depuis son arrivée.

En janvier dernier, un transfert vers Tottenham Hotspur avait été évoqué, mais les négociations avaient échoué.

Son départ a été officialisé quelques semaines après celui de Mohamed Salah, lequel a annoncé son intention de partir en fin de saison malgré un an de contrat restant.

Pour l’instant, le latéral écossais se concentre sur l’objectif collectif : permettre au champion en titre de conclure la saison sur une note positive, avant de célébrer son héritage à la fin de l’exercice.