Sur les traces de Kroos… Une star allemande entre dans l'histoire de la Coupe du monde

L'Allemagne a dû attendre les dernières minutes pour valider son billet pour le tour suivant de la Coupe du monde 2026. Grâce à un but décisif de Deniz Undav, les Allemands ont battu la Côte d'Ivoire 2-1 samedi soir en fin de rencontre.

Entré en jeu dans le temps additionnel, Ondaf a immédiatement inscrit son nom au panthéon des buteurs décisifs de l’histoire de la Nationalmannschaft en Coupe du monde.

Après avoir d’abord égalisé pour l’Allemagne suite à l’ouverture du score de Kessié pour la Côte d’Ivoire en première période, Ondaf a de nouveau frappé, offrant à la 93e minute et 31 secondes la victoire à l’équipe de Julian Nagelsmann.

D’après les statistiques de Mr. Chip, il s’agit seulement de la troisième victoire de l’histoire de la Nationalmannschaft scellée par un but dans le temps additionnel, hors prolongations.

Avant l’exploit d’Ondaf, la Nationalmannschaft n’avait connu que deux autres succès mondiaux dans le temps additionnel : celui d’Oliver Neuville à la 90^e+1 face à la Pologne en 2006, et celui de Toni Kroos à la 90^e+5 contre la Suède en 2018.

Outre son poids historique, ce but offre à l’Allemagne (6 points) le billet officiel pour les 16es de finale, la sélection ayant validé son passage avant la dernière journée de la phase de groupes. Elle y affrontera son adversaire du dernier match, même si sa position finale – première, deuxième ou troisième – reste à déterminer.

Cette qualification marque un pas important pour la Nationalmannschaft, qui n’avait pas franchi le premier tour en 2018 ni en 2022, mettant fin à son absence des phases à élimination directe.

Même si la Mannschaft n’a pas été dominante face aux Éléphants, sa capacité à faire la différence dans les ultimes secondes rappelle l’une de ses marques de fabrique : une foi inébranlable jusqu’au coup de sifflet final.

Lire aussi :

Deux versions d’un transfert retentissant… La star de la Premier League serait-elle sur le point de rejoindre le Real Madrid ?