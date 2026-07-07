« Sur le chemin de l’église »… Une attaque armée vise une star des Sundowns en plein jour

Le défenseur zimbabwéen Devine Longa, joueur du club sud-africain Mamelodi Sundowns, a échappé dimanche dernier à une attaque armée dans le quartier de Hillbrow, au centre de Johannesburg.

Selon la BBC, qui cite des sources locales, le défenseur de 31 ans circulait au volant de sa voiture dans le quartier de Hillbro, au centre de Johannesburg, lorsqu’un individu non identifié a ouvert le feu sur son véhicule. mais il est sorti indemne de cette attaque, qui a choqué le monde sportif africain.

Selon le journal sud-africain The Citizen, le défenseur se rendait à l’église avec son jeune frère lorsque le tireur les a pris pour cible, les prenant apparemment pour des policiers hors service. Cet incident souligne la dégradation de la sécurité dans certains quartiers de Johannesburg.

Un porte-parole de la police sud-africaine a indiqué qu’aucune arrestation n’avait encore été effectuée ; l’enquête se poursuit pour identifier le tireur et comprendre ses motivations, dans un contexte de hausse alarmante de la criminalité dans les grandes villes sud-africaines.

Bien que l’Afrique du Sud affiche l’un des taux d’homicides les plus élevés au monde, l’attaque contre une personnalité sportive de premier plan, en plein jour et alors qu’il se rendait à l’église, a ravivé l’inquiétude quant à la sécurité des personnalités publiques.

L’international zimbabwéen, qui compte 31 sélections, a rejoint le club de Pretoria en 2021. Avec les « Brazilians », il a remporté trois fois le championnat national et, surtout, la Ligue des champions de la CAF cette saison, s’imposant comme l’un des piliers de cette formation parmi les plus redoutables du continent.

Les Mamelodi Sundowns n’ont pas encore publié de communiqué officiel, mais la direction du club est attendue au tournant pour présenter les mesures de sécurité destinées à protéger ses joueurs.

De son côté, la Fédération zimbabwéenne de football a publié sur ses comptes officiels une photo de Longa en prière, accompagnée d’un court message émouvant : « Nous croyons en Dieu », symbole à la fois du choc et de la gratitude suscités par la survie du joueur à cette attaque.