Sur et en dehors des terrains, le PSG se teste face à l'OL

Ce dimanche le PSG se rend à Lyon pour le compte de la 23è journée de L1. Un bon moyen de tester la pression avant le déplacement à Manchester en LDC.

Comme avant chaque confrontation entre le PSG et l’OL, le match a commencé avant même d’entrer sur la pelouse. Jean-Michel Aulas, comme à son habitude, a ouvert les hostilités dans une première interview parue dans Le Progrès, dans laquelle il vise, encore une fois, le modèle économique parisien : "Économiquement les Parisiens sont "no limit". Le PSG est dans l’irréel, et nous allons jouer contre un Etat. Au match aller, on a fait illusion. (…) Quand le PSG affronte l’OM, il fait historiquement son derby. Et contre nous, c’est la lutte des classes”, avant d’ajouter : “Je suis contre le modèle dégagé par le PSG. Je suis contre ce financement d’État, qui attribue un titre de champion, qui qualifie automatiquement le PSG pour la Ligue des champions”.

Ce samedi, c’est dans les colonnes de L’Equipe qu’il s’épanche : “L’argent vient de manière un peu artificielle, puisque c’est l’augmentation de capital d’un Etat, ce qui vient concurrencer un modèle économique avec des fonds privés. Face au capital d’un Etat, ça devient de plus en plus difficile de pouvoir lutter’. Avant de préciser qu’il aurait fait la même chose s’il en avait eu l’opportunité. Qu’en pense le coach parisien, Thomas Tuchel ? En conférence de presse, il a balayé d’un revers de main la question : ”J’ai entendu ses déclarations il y a dix minutes et je les oublierai dans dix minutes. Ce sont des choses politiques, pour taquiner”.

Tuchel s'attend au match piège à Lyon

Les mauvaises langues diront que JMA se dédouane par avance d’une probable défaite. Pourtant, si une équipe peut tenir tête au PSG dans le championnat français, c’est bien Lyon. Et Tuchel le sait bien, il se méfie de ce collectif : “ Ils n'ont pas perdu un match dans leur groupe, en Ligue des Champions. Ils ont gagné contre Manchester (City), là-bas, ont fait nul à Lyon. C'est une bonne équipe, qui mérite d'être en 8è de finales de LDC. Ils attaquent avec beaucoup de courage, qualité (…) C'est difficile de s'adapter tactiquement car je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ils peuvent jouer à 3 ou 4 défenseurs. On doit s'adapter à leur créativité, leur habitude de jouer et leur défense”. Il est sûr que le Paris Saint-Germain n’arrivera pas en conquérant au Groupama Stadium, malgré le match aller qui leur a permis de s’imposer 5-0, à domicile.

Selon le coach allemand, seule ”une performance complète” leur permettrait de gagner, pas moins. A 9 jours du match de Ligue des Champions, c’est un bon test pour ses hommes et même s’il ne veut pas l’avouer, une bonne préparation. Surtout que les statistiques sont en faveur du PSG : les Lyonnais n’ont remporté que 3 de leurs 7 derniers matches à domicile en L1 (3 nuls, 1 défaite) tandis que les Parisiens sont invaincus depuis 17 matches à l’extérieur et égalent ainsi leur plus longue série sans défaite en déplacement dans l’élite. Pourtant la dernière fois que le champion de France s’est rendu au Groupama Stadium, c’était pour revenir avec une défaite (2-1), pendant l’ère Emery. Ce qui est presque sûr c’est que les spectateurs auront le droit à une rencontre intense, voire tendue, comme les deux dernières confrontations : en 2018, le match à Lyon avait vu Mbappé sortir sur civière après son choc avec Lopes, et une expulsion de Dani Alves tandis qu’en octobre dernier, au Parc des Princes, c’est Kimpembe et Tousart qui avaient dû rejoindre les vestiaires suite à des cartons rouges. La bonne nouvelle sera pour les supporters parisiens : voir Leandro Paredes, la nouvelle recrue, endosser le maillot Rouge et Bleu pour la première fois.