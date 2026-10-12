Suppression de l'interview de Ronaldo après ses déclarations controversées !

Cristiano Ronaldo, le capitaine de la sélection portugaise, estime qu'il est le meilleur footballeur de l'histoire et considère que son bilan devant le but n'est pas apprécié à sa juste valeur.

Le site The Athletic a publié des extraits de l'entretien accordé par Ronaldo à la chaîne CNN Portugal, dans lequel le Don portugais a déclaré : « Les gens n'accordent pas au niveau que j'affiche et à mes buts la reconnaissance qu'ils méritent. »

La star d'Al-Nassr a inscrit 980 buts en 1337 matches professionnels, en additionnant sa carrière en club et avec la sélection portugaise.

Interrogé pour savoir s'il visait la barre des mille buts, Ronaldo a répondu : « Les choses doivent se faire naturellement. Si je marque 920 buts, ou 925, ou 930, le meilleur joueur de l'histoire, c'est moi, un point c'est tout. »

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Il a insisté : « Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si j'atteins ce chiffre, c'est-à-dire mille buts, ce sera quelque chose d'extraordinaire et c'est un objectif que je cherche à atteindre, mais je ne pense pas à long terme. »

Interrogé de nouveau sur son avenir à long terme, Ronaldo a répondu : « Je ne sais pas ce qui se passera demain. Peut-être qu'un jour je me réveillerai en ayant perdu la motivation, sans plus avoir envie de jouer. Je ne sais vraiment pas ce qui peut arriver. »

Mais, quelques heures plus tard, la chaîne CNN a supprimé le texte de l'entretien de Cristiano Ronaldo.