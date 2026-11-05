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Sunderland - Dinamo Zagreb en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Sunderland vs Dinamo Zagreb
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En Ligue Europa, Sunderland affronte le Dinamo Zagreb. Mais qui diffuse le match aujourd’hui en direct à la télévision et en streaming ?

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Sunderland contre le Dinamo Zagreb : heure du coup d’envoi

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Ligue Europa - Journée 4
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Le match entre Sunderland et le Dinamo Zagreb débutera le 5 novembre 2026 à 21 h.

Sunderland contre le Dinamo Zagreb en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et en streaming ?

La rencontre sera diffusée en direct sur RTL+. Retrouvez ci-dessous toutes les chaînes et options de streaming.

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé à Sunderland et au Dinamo Zagreb ?

Sunderland aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe s’est inclinée 3-1 face à Coventry City lors de son dernier match de Premier League. Auparavant, elle avait battu Brentford 3-2 en Carabao Cup. Au total, Sunderland a inscrit sept buts et en a encaissé sept au cours de ces cinq matches.

Le Dinamo Zagreb compte trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 1-0 face à Rudes en championnat croate. En Ligue Europa, le Dinamo a en revanche battu le RSC Anderlecht 1-0 et perdu 4-2 contre Nijmegen. Sur ces cinq matches, le Dinamo a marqué neuf buts et en a encaissé six.

SUN

SUN - Forme

BOU
D2-0
LCH
N1-1
LEE
N0-0
BRE
V3-2
COV
D3-1
But marqué (encaissé)
5/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
DZG

DZG - Forme

AND
V1-0
SLA
V1-5
NEC
D2-4
RJK
V2-1
RUD
D1-0
But marqué (encaissé)
10/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Sunderland contre le Dinamo Zagreb : compositions d’équipe

Sunderland vs Dinamo Zagreb Équipes probables

Entraineur

  • R. Le Bris

Sunderland contre le Dinamo Zagreb : forme du moment

SUN

SUN - Forme

BOU
D2-0
LCH
N1-1
LEE
N0-0
BRE
V3-2
COV
D3-1
But marqué (encaissé)
5/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
DZG

DZG - Forme

AND
V1-0
SLA
V1-5
NEC
D2-4
RJK
V2-1
RUD
D1-0
But marqué (encaissé)
10/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Sunderland contre le Dinamo Zagreb : bilan des confrontations directes

Sunderland contre le Dinamo Zagreb : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
431041+310
N
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
N
V
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
N
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
N
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
N
V
V
10
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
N
N
V
N
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
N
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
N
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
N
V
17
LevskiLevskiLES
31113304
V
N
D
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
D
V
N
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
N
20
NEC NimégueNEC NimégueNEC
311158-34
V
N
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
N
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
Milan ACMilan ACMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
N
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
N
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
N
D
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
N
D
D
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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