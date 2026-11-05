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Sunderland contre le Dinamo Zagreb : heure du coup d’envoi

Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 15:00 Stadium of Light

Le match entre Sunderland et le Dinamo Zagreb débutera le 5 novembre 2026 à 21 h.

Sunderland contre le Dinamo Zagreb en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et en streaming ?

La rencontre sera diffusée en direct sur RTL+. Retrouvez ci-dessous toutes les chaînes et options de streaming.

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé à Sunderland et au Dinamo Zagreb ?

Sunderland aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe s’est inclinée 3-1 face à Coventry City lors de son dernier match de Premier League. Auparavant, elle avait battu Brentford 3-2 en Carabao Cup. Au total, Sunderland a inscrit sept buts et en a encaissé sept au cours de ces cinq matches.

Le Dinamo Zagreb compte trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 1-0 face à Rudes en championnat croate. En Ligue Europa, le Dinamo a en revanche battu le RSC Anderlecht 1-0 et perdu 4-2 contre Nijmegen. Sur ces cinq matches, le Dinamo a marqué neuf buts et en a encaissé six.

Sunderland contre le Dinamo Zagreb : compositions d’équipe

Sunderland contre le Dinamo Zagreb : forme du moment

Sunderland contre le Dinamo Zagreb : bilan des confrontations directes

Sunderland contre le Dinamo Zagreb : les classements