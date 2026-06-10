Sunderland clarifie la situation concernant l’avenir de Lutsharel Geertruida et Bertrand Traoré

Selon le journaliste de la BBC Nizaar Kinsella, Lutsharel Geertruida pourrait prolonger son séjour à Sunderland. Le club anglais serait en pourparlers avec le RB Leipzig, où l’international néerlandais est actuellement sous contrat. L’avenir de l’ancien Ajacide Bertrand Traoré est également scellé.

Convoqué de justesse pour la Coupe du monde après la blessure de Jurriën Timber, Geertruida avait rejoint Leipzig en provenance de Feyenoord pour 20 millions d’euros lors du mercato estival 2024.

En Allemagne, le Néerlandais ne pouvait toutefois plus compter sur beaucoup de temps de jeu, ce qui a fait d’un prêt une option idéale. Sunderland, fraîchement promu, a sauté sur l’occasion, faisant de Geertruida le troisième Néerlandais du club après Brian Brobbey et Robin Roefs.

Polyvalent, il a réalisé une excellente saison avec le septième de Premier League. Après quelques apparitions sur le banc en début de championnat, il a progressivement gagné sa place dans le onze de départ.

En 30 matchs, il a occupé les postes de défenseur central, milieu défensif et arrière droit sans toutefois marquer ni offrir de passe décisive.

En hiver, Arne Slot s’était intéressé au Néerlandais, mais le transfert n’avait pas abouti. Joost Blaauwhof, de Voetbal International, indique qu’il n’y a actuellement aucun contact avec Liverpool et que Geertruida se concentre avant tout sur la Coupe du monde plutôt que sur un éventuel transfert.

L’ancien Ajacide a lui aussi tenté l’aventure anglaise cet été, mais son passage à Sunderland a été de courte durée. Le contrat de l’attaquant burkinabé expire et ne sera pas prolongé, selon le site officiel du club.

L’attaquant burkinabé n’a disputé que 702 minutes cette saison, réparties sur treize matchs, et a manqué seize rencontres en raison d’une blessure au genou.