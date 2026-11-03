Brian Brobbey a prolongé son contrat avec Sunderland jusqu’à la mi-2031, a annoncé le club sur ses canaux officiels.

Brobbey est arrivé de l’Ajax à l’été 2025 pour 20 millions d’euros. Dès sa première saison en Premier League, il a inscrit sept buts et délivré une passe décisive. Son but victorieux contre le grand rival Newcastle United a été le moment fort de sa saison.

Sur le site du club, Brobbey se dit ravi de son nouveau contrat. « Cela compte beaucoup. La confiance du club, mais aussi celle des joueurs et du staff technique. Cela compte beaucoup pour moi. »

« C’était une saison formidable. Le club venait d’être promu, donc je n’aurais jamais imaginé que nous décrocherions une qualification européenne. C’était magnifique », poursuit-il.

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Cette saison, Brobbey n’a disputé que sept matches de Premier League. Il a marqué trois buts, tous contre Manchester City à l’Etihad Stadium (3-5).

Brobbey est actuellement dans la dernière phase de sa convalescence après une blessure aux ischio-jambiers contractée avec l’équipe des Pays-Bas lors du match de Ligue des nations contre l’Allemagne (1-1).