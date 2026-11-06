Comment regarder Espanyol contre Deportivo de A Coruna avec un VPN

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Présentation du match

LaLiga - Journée 12 7 nov. 2026 - 10:15 RCDE Stadium

Espanyol reçoit Deportivo de A Coruna au RCDE Stadium de Barcelone pour un match de Liga qui revêt une réelle urgence pour l’équipe à domicile.

Eder Sarabia prend les rênes d’un effectif d’Espanyol qui occupe la 14e place du classement, reflet d’une période difficile et d’un club encore en phase d’adaptation après un changement d’entraîneur. Sarabia a remplacé Manolo Gonzalez à la suite d’une période agitée, marquée notamment par une élimination en Coupe du Roi face à Sestao, pensionnaire de quatrième division. Il devra obtenir une réaction immédiate de ses joueurs.

Les visiteurs arrivent dans une situation nettement plus favorable. Deportivo de A Coruna occupe la 8e place de Liga sous la direction d’Antonio Hidalgo, et son dernier résultat, une victoire 2-1 contre Osasuna, lui donne confiance avant ce déplacement à Barcelone.

Le bilan récent d’Espanyol n’a rien de rassurant. Trois défaites lors de ses cinq derniers matches de Liga, notamment face à Racing Santander et Atletico Madrid, laissent peu de marge d’erreur à Sarabia alors qu’il prend ses marques dans ses nouvelles fonctions.

Deportivo a montré sa capacité à obtenir des résultats à l’extérieur. Un match nul contre Levante et une victoire en Coupe du Roi face à Auriense plus tôt en octobre ont témoigné de sa résistance, même s’il a été battu entre-temps par Atletico Madrid.

Espanyol a besoin de points pour stabiliser sa saison, tandis que Deportivo cherche à grimper au classement : l’enjeu est réel pour les deux équipes.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Espanyol contre Deportivo de A Coruna en direct.

Les informations de diffusion pour Espanyol contre Deportivo de A Coruna figurent ci-dessous. Si vous voyagez ou accédez à du contenu depuis l’extérieur de votre région habituelle, un VPN tel qu’ExpressVPN peut vous aider à vous connecter de manière sécurisée et à accéder au flux de votre choix.

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