Comment regarder Congo - Comores avec un VPN

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Africa Cup of Nations Qualification - Journée 4 17 nov. 2026 - 14:00

Le Congo reçoit les Comores dans un match de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations. Les deux équipes chercheront à se départager après le match nul et vierge de la rencontre aller, disputée plus tôt ce mois-ci.

Le Congo de Claude Le Roy occupe la quatrième place du groupe G et a besoin d’un résultat positif pour préserver ses chances de qualification. Trois défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, mettent l’équipe locale sous pression avant ce rendez-vous à domicile.

Les Comores abordent ce match à la deuxième place du groupe, ce qui donne un véritable enjeu à cette rencontre pour l’équipe de Hubert Velud. Le point obtenu lors de la première confrontation leur a donné une base sur laquelle s’appuyer, mais elles savent qu’une victoire ici pourrait considérablement renforcer leur position.

Les visiteurs ont manqué de régularité ces derniers mois, alternant une victoire contre la Namibie et des défaites face au Sénégal et au Cameroun. Leur bilan défensif est contrasté, et le Congo cherchera à exploiter leurs éventuelles failles.

Pour le Congo, les buts se font rares. Resté muet au match aller, il a peiné à marquer lors de ses dernières rencontres.

La qualification étant en jeu pour les deux équipes, cette deuxième confrontation promet d’être très disputée. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre le match.

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