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UEFA Nations League B
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Suisse - Écosse en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et en streaming ?

La Suisse affronte l’Écosse en Ligue B de l’UEFA Nations League. Sur quelle chaîne et en streaming suivre le match en direct aujourd’hui ?

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Suisse - Écosse : heure du coup d’envoi

crest
UEFA Nations League B - Journée 6
Sitterstadion

La Suisse reçoit l’Écosse lundi au Sitterstadion, à Saint-Gall, pour le dernier match du groupe 1 de la Ligue B de l’UEFA Nations League.

Pour l’équipe de Murat Yakin, cette rencontre vient couronner une belle campagne : la Nati a déjà assuré sa montée en Ligue A et aborde le match en tête du classement. Le 0-0 en Slovénie a suffi à confirmer sa promotion avant la fin de la phase de groupes.

Yakin a annoncé qu’il ferait tourner son effectif et donnerait leur chance aux joueurs qui ont eu peu de temps de jeu pendant cette trêve internationale. La structure de base de l’équipe devrait toutefois être préservée.

La situation est différente pour l’Écosse. Sébastien Pocognoli se rend à Saint-Gall fort d’un récent succès : les Écossais ont battu la Macédoine du Nord 2-1 et veulent profiter de cet élan.

Scott McTominay réintègre le groupe après son opération du cœur, un renfort important pour le milieu de terrain. Andy Robertson est tout proche d’un cap historique et pourrait disputer sa 102e rencontre internationale, égalant ainsi le record de longue date de Kenny Dalglish.

Pocognoli travaille également à la composition de son effectif pour l’avenir : le sélectionneur belge a pris contact avec des joueurs possédant la double nationalité, comme Archie Gray et Hayden Hackney, afin de les convaincre de jouer pour l’Écosse.

Retrouvez ci-dessous toutes les informations pour suivre le match en direct.

Les sujets de la semaine : quoi de neuf en Suisse et en Écosse ?

La Suisse aborde cette rencontre avec quatre victoires et un match nul lors de ses cinq dernières sorties. Restée muette lors du récent 0-0 en Slovénie, la Nati avait auparavant inscrit douze buts en quatre matches, pour un seul encaissé. Cette série comprend un succès 3-0 contre l’Écosse et deux victoires 3-0 face à la Macédoine du Nord.

L’Écosse compte deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Son succès le plus récent est le 2-1 contre la Macédoine du Nord ; auparavant, elle s’était inclinée 1-2 face à la Slovénie et 0-3 contre la Suisse. Sur cette période, l’Écosse a inscrit cinq buts et en a encaissé six.

SUI

SUI - Forme

MKD
V0-3
SCO
V0-3
SVN
V2-1
MKD
V3-0
SVN
N0-0
But marqué (encaissé)
11/1
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
SCO

SCO - Forme

SVN
N0-0
SUI
D0-3
MKD
V0-2
SVN
D1-2
MKD
V2-1
But marqué (encaissé)
5/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Suisse - Écosse : compositions

Suisse vs Écosse compositions

3-4-3
Suisse crest
Suisse
SUI
Formation
Écosse crest
Écosse
SCO
3-4-1-2
Y. MvogoY. MvogoE. CoemertE. CoemertA. BajramiA. BajramiN. ElvediN. Elvediteam-logoI. SchmidtA. JashariA. JashariR. FreulerR. FreulerZ. AthekameZ. Athekameteam-logoA. SanchesS. BalletS. Balletteam-logoW. BoteliA. GunnA. GunnK. TierneyK. TierneyL. GrahamL. GrahamR. PorteousR. PorteousA. RobertsonA. RobertsonL. FergusonL. FergusonA. HickeyA. HickeyJ. McGinnJ. McGinnB. GilmourB. GilmourO. McBurnieO. McBurnieS. McTominayS. McTominay
Écosse crest
Écosse
SCO
3-4-3
Suisse

Onze de départ

Écosse

Remplaçants

Entraineur

  • M. Yakin
  • Sébastien Pocognoli
Suisse

Blessures et suspensions

Écosse

Pas de joueurs indisponibles

Suisse - Écosse : forme des équipes

SUI

SUI - Forme

MKD
V0-3
SCO
V0-3
SVN
V2-1
MKD
V3-0
SVN
N0-0
But marqué (encaissé)
11/1
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
SCO

SCO - Forme

SVN
N0-0
SUI
D0-3
MKD
V0-2
SVN
D1-2
MKD
V2-1
But marqué (encaissé)
5/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Suisse - Écosse : bilan des confrontations directes

Face à face

SuisseNulÉcosse
2
1
0
UEFA Nations League B
Écosse badge
Écosse
SCO
0
Suisse badge
Suisse
SUI
3
FDM
Championnats d'europe
Écosse badge
Écosse
SCO
1
Suisse badge
Suisse
SUI
1
FDM
Matchs Amicaux
Écosse badge
Écosse
SCO
1
Suisse badge
Suisse
SUI
3
FDM
7Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts2/3
Les deux équipes ont marqué2/3

Suisse - Écosse : les classements

Grp. 1

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
SuisseSuisseSUI
6420111+1014
N
N
V
V
V
2
SlovénieSlovénieSVN
623153+29
N
N
V
D
V
3
ÉcosseÉcosseSCO
622256-18
N
V
D
V
D
4
Macédoine du NordMacédoine du NordMKD
6015112-111
N
D
D
D
D
Promotion
Barrage Promotion
Relégation
Barrage Relégation

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