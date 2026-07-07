Suisse - Colombie : détails du match

Coupe du monde - Phase Finale BC Place Vancouver

Le coup d’envoi sera donné le 7 juillet 2026 à 20 h 00 GMT (16 h 00 EST).

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Deux formations en pleine progression s’affrontent pour une place convoitée en quarts de finale

Un huitième de finale ouvert et captivant se jouera au Vancouver Stadium, où deux formations en pleine progression croiseront le fer. Sous la houlette de Murat Yakin, la Suisse aborde la rencontre avec confiance et entend prolonger son parcours déjà remarquable dans l’épreuve.

Elle défie une Colombie invaincue, orchestrée par Néstor Lorenzo, qui a impressionné en Amérique du Nord par sa rigueur tactique et son efficacité. Si les deux formations ont atteint les phases à élimination directe grâce à un jeu fonctionnel plutôt qu’explosif, la rencontre de Vancouver leur offre une occasion en or de rejoindre le cercle très fermé des huit meilleures nations du monde.

Comment l’« A-Team » et les « Cafeteros » en sont arrivés là

La Suisse s’est remise d’un match nul peu inspirant (1-1) contre le Qatar lors de la première journée. Les hommes de Yakin ont rapidement trouvé leurs marques, écrasant la Bosnie-Herzégovine 4-1 puis s’imposant de justesse 2-1 face au Canada, coorganisateur, pour s’assurer la première place du groupe B. Ils ont conservé cet élan en phase à élimination directe, s’imposant 2-0 contre l’Algérie en seizièmes de finale pour décrocher leur place parmi les huit derniers.

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La Colombie s’est appuyée sur une défense incroyablement solide pour avancer sans la moindre défaite. Après avoir débuté par une victoire 3-1 contre l’Ouzbékistan, elle a arraché un succès 1-0 face à la RD Congo puis obtenu un match nul tactique 0-0 contre le Portugal, s’adjugeant la première place du groupe K. L’équipe de Lorenzo a ensuite fait preuve de résilience pour venir à bout d’une équipe ghanéenne tenace 1-0 en seizièmes de finale.

Des blessures majeures et des dilemmes au milieu de terrain conditionnent les choix

La préparation tactique de cette rencontre est fortement dictée par des actualités contrastées au sein des deux effectifs. La Colombie a subi un coup dur : l’attaquant vétéran Jhon Córdoba est forfait pour le reste du tournoi après avoir subi une grave élongation aux ischio-jambiers en début de match contre le Ghana. L’attaquant du Sporting CP Luis Suárez, qui est sorti du banc pour délivrer la passe décisive du but de la victoire au tour précédent, devrait prendre la tête de l’attaque.

La Suisse, elle, doit composer avec l’incertitude concernant le milieu de terrain Michel Aebischer, qui suit un programme d’entraînement individuel pour soigner une blessure musculaire. Si le joueur n’est pas opérationnel, Yakin alignera sans hésiter le duo expérimenté Granit Xhaka-Remo Freuler pour verrouiller l’axe et protéger la jeune pépite Johan Manzambi.

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Pièges d’isolement sur les ailes contre blocs centraux rigides : l’enjeu de la rencontre

Le plan stratégique s’appuiera fortement sur le contrôle de l’espace et les couloirs extérieurs. La Colombie cherchera à s’appuyer sur son principal vecteur offensif, en exploitant les déplacements dynamiques et la vitesse de dribble en un contre un de Luis Díaz sur le flanc gauche pour étirer le dispositif suisse et créer des couloirs de repli pour les milieux de terrain qui montent.

La Suisse misera sur un bloc compact et des contres rapides. Plutôt que de s’exposer en surnombre, elle s’appuiera sur la forme éclatante du jeune Manzambi pour faire monter le ballon et nourrir Breel Embolo.

Des structures bien huilées mises à l’épreuve

La Suisse sera soumise à un test de taille face à une formation colombienne très soudée, qui a enchaîné trois matchs sans encaisser de but et n’a concédé qu’une seule réalisation depuis le début du tournoi.

Privée de son principal point d’appui aérien, la Colombie devra intégrer Suárez sans perdre sa profondeur offensive tout en maintenant un marquage rigoureux face à une Suisse capable de frapper depuis plusieurs zones du terrain.

Composition probable de la Suisse face à la Colombie

Kobel ; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez ; Xhaka, Freuler ; Ndoye, Manzambi, Vargas ; Embolo

Composition probable de la Colombie face à la Suisse

Vargas ; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica ; Lerma, Arias, Puerta ; Rodríguez, Suárez, Díaz

Statistiques clés : Suisse – Colombie

La Suisse et la Colombie ne se sont affrontées qu’une seule fois en Coupe du monde de la FIFA : les Cafeteros l’avaient emporté 2-0 lors de la phase de groupes en 1994. Au total, les Sud-Américains ont remporté deux des quatre confrontations (pour un nul et une défaite), la dernière en date étant une victoire 3-1 en match amical à Miami en mars 2007.

La Suisse n’a remporté qu’un seul de ses neuf matches de Coupe du monde face à des formations sud-américaines (2 nuls, 6 défaites), soit un succès 2-1 contre l’Équateur lors de la phase de groupes 2014.

Les deux équipes visent une place en quarts de finale, synonyme d’égalisation de leur meilleur résultat en Coupe du monde de la FIFA. La Suisse a atteint ce stade à trois reprises (1934, 1938, 1954), tandis que la Colombie n’y est parvenue qu’une fois, en 2014.

Le Suisse Breel Embolo compte désormais quatre buts en Coupe du monde. Seuls Sepp Hügi (six) et Xherdan Shaqiri (cinq) ont fait mieux.

La seule rencontre de la Colombie en phase à élimination directe de la Coupe du monde contre une équipe européenne remonte aux huitièmes de finale de 2018 contre l’Angleterre, où elle a été éliminée aux tirs au but après un match nul 1-1.

La Colombie a remporté un seul de ses trois huitièmes de finale, battant l’Uruguay 2-0 en 2014.

La Colombie a gardé ses cages inviolées à cinq reprises lors de ses sept derniers matches de Coupe du monde de la FIFA et reste actuellement sur une série de trois rencontres consécutives sans encaisser de but.

Effectif de 26 joueurs de la Suisse

Gardiens : Marvin Keller, Gregor Kobel, Yvon Mvogo

Défenseurs : Manuel Akanji, Aurèle Amenda, Eray Comert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodríguez, Silvan Widmer

Milieux de terrain : Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Remo Freuler, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Fabian Rieder, Djibril Sow, Ruben Vargas, Granit Xhaka, Denis Zakaria

Attaquants : Zeki Amdouni, Breel Embolo, Cédric Itten, Dan Ndoye, Noah Okafor

Effectif de 26 joueurs de la Colombie

Gardiens : Álvaro Montero, David Ospina, Camilo Vargas

Défenseurs : Santiago Arias, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Yerry Mina, Johan Mojica, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez

Milieux de terrain : Jhon Arias, Jaminton Campaz, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Juan Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, Richard Ríos, James Rodríguez

Attaquants : Jhon Córdoba, Luis Díaz, Andrés Gómez, Juan Camilo « Cucho » Hernández, Luis Suárez

Actualités des équipes et compositions

La Suisse est dirigée par Murat Yakin. Aucune blessure ni suspension n’a été confirmée à ce stade, et la composition probable reste à dévoiler. Des mises à jour seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Le sélectionneur colombien, Nestor Lorenzo, n’a signalé aucune blessure ni suspension à ce stade. Le onze de départ reste donc à confirmer. De nouveaux éléments seront fournis à l’approche du coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

La Suisse affiche un bilan de V-V-V-N-N lors de ses cinq derniers matchs. Son dernier résultat en date est une victoire 2-0 contre l’Algérie en seizièmes de finale le 3 juillet, qui a prolongé sa série d’invincibilité dans le tournoi. Auparavant, elle avait battu le Canada 2-1 puis la Bosnie-Herzégovine 4-1 ; ses seuls points perdus datent d’un nul 1-1 contre le Qatar et d’un match amical 1-1 face à l’Australie. Sur ces cinq sorties, la Suisse a inscrit dix buts et en a concédé trois, la victoire 4-1 contre la Bosnie-Herzégovine constituant sa performance la plus aboutie.

Les cinq derniers résultats de la Colombie sont les suivants : V-V-V-V-N. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 1-0 contre le Ghana le 4 juillet en seizièmes de finale, grâce à un but de Jhon Arias. Auparavant, elle avait battu la RD Congo 1-0 et le Canada 2-1 en phase de groupes, puis ouvert le tournoi par un 2-0 contre l’Algérie. Son unique point perdu date du nul 1-1 face au Qatar. La Colombie a marqué huit buts et en a encaissé trois lors de ces cinq sorties, et aborde les huitièmes avec quatre succès de rang.

Confrontations directes

SUI Dernier match COL 0 0 Nul 1 Colombie 3 - 1 Suisse 1 Buts marqués 3 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Les deux sélections ne se sont affrontées qu’une seule fois, en match amical le 25 mars 2007 : la Colombie l’avait emporté 3-1. Ce succès constitue l’unique référence statistique entre les deux nations.

Classement

La Suisse a terminé en tête du groupe B, tandis que la Colombie a dominé le groupe K. Les deux formations abordent les huitièmes de finale en tant que leaders de leur poule respective.