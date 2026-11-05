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La Ligue Europa à la télévision

Sturm Graz - NK Celje : heure du coup d’envoi

Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 15:00 Graz-Liebenau Stadium

Les faits marquants de la semaine : que s’est-il passé au Sturm Graz et au NK Celje ?

Le Sturm Graz affiche un bilan contrasté sur ses cinq derniers matches : deux victoires, deux nuls et une défaite. Il a récemment fait match nul 1-1 contre le Wolfsberger AC en Bundesliga. Son succès 1-0 face à Marseille en Ligue Europa se distingue particulièrement, tandis que le 3-2 contre l’Austria Lustenau en Coupe a été enregistré comme une défaite. En cinq matches, le Sturm Graz a inscrit 13 buts et en a encaissé sept.

Le NK Celje affiche une forme tout aussi irrégulière : une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres. Son dernier match s’est soldé par un net succès 4-0 contre Nafta en SNL slovène. Le nul 2-2 face au RB Salzbourg en Ligue Europa reste son résultat le plus marquant, mais il a ensuite subi une défaite 3-0 contre l’Omonia Nicosie. Sur cette période, Celje a marqué sept buts et en a encaissé six.

Sturm Graz - NK Celje : compositions d’équipe

Sturm Graz - NK Celje : forme

Sturm Graz - NK Celje : bilan des confrontations directes

Sturm Graz - NK Celje : les classements