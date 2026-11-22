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Dans Goedemorgen Eredivisie sur ESPN, le penalty accordé lors de NEC – PSV (1-4) a été évoqué. Bram van Polen et Hans Kraay junior ne comprennent désormais plus rien à la règle sur les mains.

« Qu’est-ce qu’il peut faire, là ? », se demande Van Polen en voyant le ballon toucher le bras de Deveron Fonville.

« Le ballon lui arrive sur le dessous du coude, et il garde aussi son coude contre le corps. Qu’est-ce qu’il peut y faire ? Pour moi, ce n’est absolument pas un penalty. »

« On ne peut quand même plus accepter ça ? », poursuit l’analyste. « Je pensais vraiment qu’on en avait fini avec ça. Depuis que Raymond van Meenen a donné ces explications, cela semble n’avoir fait qu’empirer », estime Van Polen.

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Le patron des arbitres avait déjà parlé dans Goedemorgen Eredivisie des mains liées aux mouvements naturels des défenseurs. Van Meenen avait alors affirmé que les défenseurs n’avaient plus besoin de garder les bras dans le dos.

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« Quand on avance en pleine course, il est très difficile de garder les bras dans le dos », explique l’ancien défenseur du PEC Zwolle. « Mais on voit tellement de situations… La semaine suivante, c’est encore arrivé lors d’un match du RKC. »

Van Polen a un conseil pour le corps arbitral. « À la VAR, n’interviens pas. » Kraay est entièrement d’accord avec son collègue. « Et Jeroen Manschot était l’arbitre. C’est aussi le meilleur arbitre vidéo. »

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« Quand il est allé voir l’écran, il aurait simplement pu dire : “Ne m’appelez plus pour ces bêtises” », ajoute le journaliste.

Van Polen plaisante ensuite : « Alors Hans, les mains dans le dos ! » Le présentateur Milan van Dongen intervient lui aussi. « Les mains dans le dos, ou finalement pas ? À vrai dire, on ne sait plus. »