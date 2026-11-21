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Guus Til a provoqué une grande stupéfaction samedi soir lors du match de championnat entre NEC et le PSV. Le milieu offensif du club d’Eindhoven s’est accroché avec Ahmetcan Kaplan en seconde période et a envoyé le défenseur au sol.

Au moment de l’altercation, le PSV était confortablement installé au Goffertstadion. L’équipe d’Eindhoven menait 3-0 quand les esprits se sont soudain échauffés.

Un quart d’heure après la pause, Til a disputé un duel aérien avec Kaplan, qui a eu le dessus. Le joueur du PSV est ensuite resté au sol, sonné.

Kaplan est alors allé demander des explications à son adversaire, qui n’a manifestement pas apprécié. Til s’est relevé à toute vitesse et a envoyé le défenseur de NEC au sol.

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L’incident s’est produit juste sous les yeux de l’arbitre Jeroen Manschot. À moins d’un mètre des deux protagonistes, il avait une excellente vue sur la scène.

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Le commentateur d’ESPN Mark van Rijswijk n’en croyait pas ses yeux. « Mais que fait Til ? Que fait Til ? », a-t-il réagi, incrédule.

« Kaplan semble lui dire : “Tu simules”, que ce soit vrai ou non. Mais pourquoi Til réagit-il encore comme ça ? », a poursuivi Van Rijswijk.

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Le commentateur avait d’autant plus de mal à comprendre la réaction du joueur du PSV que les visiteurs disposaient d’une avance confortable. « Il ne se passe RIEN d’inquiétant pour le PSV en seconde période, parce qu’il ne se passe presque rien. »

Pendant ce temps, des joueurs des deux équipes se sont rassemblés autour de Manschot, qui a décidé d’adresser un carton jaune à Til comme à Kaplan. Van Rijswijk s’attendait à voir seul le joueur du PSV sanctionné, tandis que le public de Nimègue a accueilli la décision de l’arbitre par de puissants sifflets. Des chants insultants visant la mère de l’arbitre ont ensuite retenti.

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Pour ne rien arranger aux affaires des supporters de NEC, le PSV a marqué à nouveau presque immédiatement après l’altercation. Ruben van Bommel a inscrit le but du 4-0 dès l’attaque suivante de l’équipe d’Eindhoven.

Sur X, la décision de Manschot suscite la stupéfaction. « Pourquoi n’est-ce pas rouge ? », demande un amateur de football. « J’aimerais savoir pourquoi les deux joueurs prennent jaune ici, et pourquoi Til ne prend pas directement rouge pour son geste de frappe », écrit un autre.

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Plusieurs téléspectateurs ne comprennent pas non plus pourquoi Til se laisse provoquer alors que son équipe mène confortablement. « J’aimerais savoir ce qui prend Til de réagir comme ça alors qu’il mène 3-0 », peut-on notamment lire. « Avec une telle réaction, il risque de prendre un carton rouge, ce qui serait vraiment stupide ! », estime un autre internaute.