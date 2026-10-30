Où voir Versailles vs SC Aubagne Air Bel en direct aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

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Versailles vs SC Aubagne Air Bel : heure du coup d'envoi

Ligue 3 - Journée 11 31 oct. 2026 - 09:45

Le match d'aujourd'hui entre Versailles et SC Aubagne Air Bel débutera à 31 oct. 2026, 14:45.

Sur quelles chaînes passe le match ?

Ce match de Ligue 3 entre Versailles et SC Aubagne Air Bel est diffusé en direct sur plusieurs plateformes. Les options de streaming et de télévision disponibles sont indiquées ci-dessous.

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Du côté de Versailles, aucune information officielle n'est disponible concernant le staff technique, la composition probable, les blessés ou les joueurs suspendus. Des précisions seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour SC Aubagne Air Bel, la situation est identique : aucune donnée sur l'effectif disponible, les absences ou les suspensions n'a été communiquée pour le moment. La feuille de match sera à surveiller dans les heures précédant la rencontre.

Versailles affiche un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq dernières sorties. Les hommes en rouge ont enchaîné trois succès consécutifs en Ligue 3, dont des victoires face à Thionville Lusitanos (2-1) et Valenciennes (1-0). Ils ont également battu St Denis US en Coupe de France (3-1) lors de leur dernière sortie. Sur cette séquence, l'équipe a inscrit huit buts pour deux encaissés, signe d'un collectif efficace des deux côtés du terrain.

SC Aubagne Air Bel présente un bilan bien plus inquiétant avec quatre défaites pour une seule victoire sur leurs cinq derniers matchs. La formation provençale a concédé des revers face à Le Puy (1-0) et La Roche VF (3-1) lors de leurs deux dernières journées de Ligue 3. Leur seule victoire sur la période remonte à un déplacement gagné chez FC Fleury 91 (2-1). Aubagne a inscrit cinq buts mais en a concédé sept sur cet échantillon.

La dernière confrontation entre les deux clubs s'est soldée par une large victoire de Versailles, qui s'est imposé 3-0 à domicile en Ligue 3 en février 2026. Sur les quatre dernières rencontres répertoriées entre les deux équipes, Versailles compte deux victoires, contre aucune pour Aubagne, avec deux matchs nuls. Les deux équipes se sont notamment séparées sur un 3-3 spectaculaire lors de leur première confrontation connue, en septembre 2024.

Au classement de la Ligue 3, Versailles occupe la troisième place, tandis que SC Aubagne Air Bel pointe à la seizième position. L'écart entre les deux équipes illustre parfaitement les enjeux de cette rencontre : les locaux visent le podium, les visiteurs cherchent à se sortir de la zone dangereuse.

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