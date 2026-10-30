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Où voir Versailles vs SC Aubagne Air Bel en direct aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

Versailles vs SC Aubagne Air Bel
Versailles
SC Aubagne Air Bel
Ligue 3

Comment regarder le match de Ligue 3 entre Versailles et SC Aubagne Air Bel en direct? GOAL vous présente tout sur les équipes, l'heure du coup d'envoi, où regarde en direct, le onze, dernières infos et blessés et suspendus.

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Versailles vs SC Aubagne Air Bel : heure du coup d'envoi

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Ligue 3 - Journée 11

Le match d'aujourd'hui entre Versailles et SC Aubagne Air Bel débutera à 31 oct. 2026, 14:45.

Sur quelles chaînes passe le match ?

Ce match de Ligue 3 entre Versailles et SC Aubagne Air Bel est diffusé en direct sur plusieurs plateformes. Les options de streaming et de télévision disponibles sont indiquées ci-dessous.

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Comment utiliser un VPN ?

Du côté de Versailles, aucune information officielle n'est disponible concernant le staff technique, la composition probable, les blessés ou les joueurs suspendus. Des précisions seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour SC Aubagne Air Bel, la situation est identique : aucune donnée sur l'effectif disponible, les absences ou les suspensions n'a été communiquée pour le moment. La feuille de match sera à surveiller dans les heures précédant la rencontre.

VER

VER - Forme

QUE
N0-0
VFS
V1-2
VAL
V1-0
THI
V1-2
STD
V1-3
But marqué (encaissé)
8/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
AAB

AAB - Forme

CON
D1-2
ROU
D1-0
FLE
V1-2
LAR
D3-1
LEP
D0-1
But marqué (encaissé)
4/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Versailles affiche un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq dernières sorties. Les hommes en rouge ont enchaîné trois succès consécutifs en Ligue 3, dont des victoires face à Thionville Lusitanos (2-1) et Valenciennes (1-0). Ils ont également battu St Denis US en Coupe de France (3-1) lors de leur dernière sortie. Sur cette séquence, l'équipe a inscrit huit buts pour deux encaissés, signe d'un collectif efficace des deux côtés du terrain.

SC Aubagne Air Bel présente un bilan bien plus inquiétant avec quatre défaites pour une seule victoire sur leurs cinq derniers matchs. La formation provençale a concédé des revers face à Le Puy (1-0) et La Roche VF (3-1) lors de leurs deux dernières journées de Ligue 3. Leur seule victoire sur la période remonte à un déplacement gagné chez FC Fleury 91 (2-1). Aubagne a inscrit cinq buts mais en a concédé sept sur cet échantillon.

Face à face

VersaillesNulSC Aubagne Air Bel
2
2
0
Ligue 3
Versailles badge
Versailles
VER
3
SC Aubagne Air Bel badge
SC Aubagne Air Bel
AAB
0
FDM
Ligue 3
SC Aubagne Air Bel badge
SC Aubagne Air Bel
AAB
1
Versailles badge
Versailles
VER
1
FDM
Ligue 3
Versailles badge
Versailles
VER
2
SC Aubagne Air Bel badge
SC Aubagne Air Bel
AAB
0
FDM
Ligue 3
SC Aubagne Air Bel badge
SC Aubagne Air Bel
AAB
3
Versailles badge
Versailles
VER
3
FDM
9Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts2/4
Les deux équipes ont marqué2/4

La dernière confrontation entre les deux clubs s'est soldée par une large victoire de Versailles, qui s'est imposé 3-0 à domicile en Ligue 3 en février 2026. Sur les quatre dernières rencontres répertoriées entre les deux équipes, Versailles compte deux victoires, contre aucune pour Aubagne, avec deux matchs nuls. Les deux équipes se sont notamment séparées sur un 3-3 spectaculaire lors de leur première confrontation connue, en septembre 2024.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
La Roche VFLa Roche VFLAR
106311610+621
D
V
V
V
N
2
RouenRouenROU
10622188+1020
D
V
D
V
V
3
VersaillesVersaillesVER
106131513+219
V
V
V
N
V
4
CaenCaenSMC
106041913+618
V
D
V
D
V
5
AmiensAmiensASC
11452145+917
N
N
V
N
V
6
ConcarneauConcarneauCON
10451139+417
N
V
N
V
V
7
Le PuyLe PuyLEP
10514129+316
V
V
D
V
D
8
CannesCannesCAN
10361126+615
D
V
N
N
N
9
FC Fleury 91FC Fleury 91FLE
104331612+415
V
V
D
N
V
10
Paris 13 AtleticoParis 13 AtleticoPAR
104331010015
V
D
V
N
D
11
Thionville LusitanosThionville LusitanosTHI
113441617-113
N
D
D
D
N
12
QuevillyQuevillyQUE
103431114-313
V
D
N
N
V
13
SC BastiaSC BastiaBBO
10334812-412
N
N
D
N
V
14
ValenciennesValenciennesVAL
102351015-59
N
D
V
D
D
15
OrleansOrleansORL
10235914-59
D
N
N
D
D
16
SC Aubagne Air BelSC Aubagne Air BelAAB
10217613-77
D
D
V
D
D
17
Villefranche BeaujolaisVillefranche BeaujolaisVFS
10217923-147
V
D
D
D
N
18
Bourg PeronnasBourg PeronnasB-P
10127516-115
D
D
N
N
D
Promotion
Barrage Promotion
Relégation

Au classement de la Ligue 3, Versailles occupe la troisième place, tandis que SC Aubagne Air Bel pointe à la seizième position. L'écart entre les deux équipes illustre parfaitement les enjeux de cette rencontre : les locaux visent le podium, les visiteurs cherchent à se sortir de la zone dangereuse.

Comment utiliser un VPN ?

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Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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