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Troyes vs Marseille: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Troyes vs Marseille
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Comment regarder le match de Ligue 1 entre Troyes et Marseille, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Ligue 1 - Journée 6
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Le match Troyes vs Marseille sera diffusé en direct sur les chaînes et plateformes listées ci-dessous. Vous pouvez regarder la rencontre en live stream via DAZN, Molotov ou RMC Sport 1.

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Comment regarder Troyes contre Marseille avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Troyes vs Marseille : heure du coup d'envoi

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Ligue 1 - Journée 6
Stade de l'Aube

Le match d'aujourd'hui entre Troyes et Marseille débutera à 11 oct. 2026, 20:45.

Troyes vs Marseille Équipes probables

4-2-3-1
Troyes crest
Troyes
TRO
Formation
Marseille crest
Marseille
OM
4-2-3-1
P. BeachP. Beachteam-logoL. Maronnierteam-logoM. Diazteam-logoN. DonkorA. MonfrayA. Monfrayteam-logoM. Diopteam-logoI. Gomisteam-logoA. Milleteam-logoH. Picardteam-logoK. DiawaraJ. Le DouaronJ. Le DouaronJ. De LangeJ. De LangeC. Egan-RileyC. Egan-RileyU. GarciaU. GarciaEmersonEmersonN. AguerdN. AguerdA. GomesA. GomesH. AbdelliH. AbdelliI. PaixaoI. PaixaoK. AbdallahK. AbdallahT. NnadiT. NnadiA. GouiriA. Gouiri
Marseille crest
Marseille
OM
4-2-3-1
Troyes

Onze de départ

Marseille

Entraineur

  • S. Dumont
  • B. Genesio

Du côté de Troyes, Stéphane Dumont fait face à un secteur infirmerie chargé : Yvann Titi, Alexandre Phliponeau, Ismaël Boura, Paolo Gozzi, Merwan Ifnaou, Yacouba Kone et Anis Ouzenadji sont tous indisponibles. Le onze probable alignerait Patrick Beach, Lucas Maronnier, Michel Diaz, Noah Donkor, Adrien Monfray, Mouhamed Diop, Iron Gomis, Antoine Mille, Hugo Picard, Kandet Diawara et Jeremy Le Douaron.

Pour Marseille, Bruno Genesio est privé de Derek Cornelius, Tadjidine Mmadi et Pierre-Emile Hoejbjerg sur blessure, tandis que Timothy Weah est suspendu. Le onze probable devrait voir Jeffrey De Lange, CJ Egan-Riley, Ulisses Garcia, Emerson, Nayef Aguerd, Angel Gomes, Himad Abdelli, Igor Paixao, Keyliane Abdallah, Tochukwu Nnadi et Amine Gouiri débuter.

TRO

TRO - Forme

FCL
V1-2
STR
D2-6
LIL
D2-0
SCO
D2-0
DIO
N2-2
But marqué (encaissé)
6/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
OM

OM - Forme

ASM
D2-0
PAR
D2-3
REN
D1-0
BJK
D4-1
PSG
D1-2
But marqué (encaissé)
4/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Troyes n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matchs, pour deux nuls et deux défaites. Leur bilan offensif reste modeste avec seulement quatre buts inscrits, contre neuf encaissés sur cette période. La lourde défaite 6-2 contre Strasbourg début septembre résume les difficultés défensives des Troyens, même si une victoire 2-1 à Lorient fin août avait apporté un peu d'espoir.

Marseille présente un bilan encore plus alarmant avec cinq défaites lors de leurs cinq dernières sorties. Les Olympiens ont concédé lors de chacune de ces rencontres, s'inclinant notamment 2-1 face au Paris Saint-Germain en Ligue 1 et 4-1 contre Besiktas en Ligue Europa. Au total, Marseille a inscrit sept buts mais en a encaissé dix sur cette série.

Face à face

TroyesNulMarseille
0
1
4
Ligue 1
Marseille badge
Marseille
OM
3
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FDM
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
0
Marseille badge
Marseille
OM
2
FDM
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Marseille badge
Marseille
OM
1
FDM
Ligue 1
Marseille badge
Marseille
OM
1
Troyes badge
Troyes
TRO
0
FDM
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
2
Marseille badge
Marseille
OM
3
FDM
4Buts marqués10
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La dernière confrontation entre les deux clubs en Ligue 1 remonte au 16 avril 2023, lorsque Marseille s'était imposé 3-1 à domicile. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux équipes, Marseille domine le bilan avec trois victoires, contre une seule pour Troyes, et un match nul. Les Marseillais ont inscrit neuf buts lors de ces cinq duels, contre cinq pour les Troyens.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
6420105+514
N
V
N
V
V
2
LilleLilleLIL
641194+513
V
D
V
V
N
3
LyonLyonOL
6321114+711
D
V
N
V
N
4
Paris FCParis FCPAR
632184+411
D
V
N
V
V
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
6321118+311
V
V
V
D
N
6
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
N
7
BrestBrestB29
6222129+38
V
D
D
V
N
8
LorientLorientFCL
62226608
V
D
N
V
D
9
LensLensRCL
62131110+17
V
D
N
D
D
10
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
N
V
V
D
11
AngersAngersSCO
6213710-37
D
V
N
D
V
12
Le MansLe MansLEM
61321012-26
D
V
N
N
D
13
ToulouseToulouseTFC
6132911-26
N
V
N
D
N
14
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
15
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
N
D
N
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
N
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
602448-42
D
D
N
D
N
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Troyes occupe la 16e place du classement, tandis que Marseille pointe à la 17e position. Les deux équipes se retrouvent donc dans la même zone de turbulences, ce qui confère à ce duel une dimension directement liée à la lutte pour le maintien.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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