A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 6 11 oct. 2026 - 14:45 Stade de l'Aube

Le match Troyes vs Marseille sera diffusé en direct sur les chaînes et plateformes listées ci-dessous. Vous pouvez regarder la rencontre en live stream via DAZN, Molotov ou RMC Sport 1.

Comment regarder Troyes contre Marseille avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Troyes vs Marseille : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 6 11 oct. 2026 - 14:45 Stade de l'Aube

Le match d'aujourd'hui entre Troyes et Marseille débutera à 11 oct. 2026, 20:45.

Du côté de Troyes, Stéphane Dumont fait face à un secteur infirmerie chargé : Yvann Titi, Alexandre Phliponeau, Ismaël Boura, Paolo Gozzi, Merwan Ifnaou, Yacouba Kone et Anis Ouzenadji sont tous indisponibles. Le onze probable alignerait Patrick Beach, Lucas Maronnier, Michel Diaz, Noah Donkor, Adrien Monfray, Mouhamed Diop, Iron Gomis, Antoine Mille, Hugo Picard, Kandet Diawara et Jeremy Le Douaron.

Pour Marseille, Bruno Genesio est privé de Derek Cornelius, Tadjidine Mmadi et Pierre-Emile Hoejbjerg sur blessure, tandis que Timothy Weah est suspendu. Le onze probable devrait voir Jeffrey De Lange, CJ Egan-Riley, Ulisses Garcia, Emerson, Nayef Aguerd, Angel Gomes, Himad Abdelli, Igor Paixao, Keyliane Abdallah, Tochukwu Nnadi et Amine Gouiri débuter.

Troyes n'a remporté qu'un seul de ses cinq derniers matchs, pour deux nuls et deux défaites. Leur bilan offensif reste modeste avec seulement quatre buts inscrits, contre neuf encaissés sur cette période. La lourde défaite 6-2 contre Strasbourg début septembre résume les difficultés défensives des Troyens, même si une victoire 2-1 à Lorient fin août avait apporté un peu d'espoir.

Marseille présente un bilan encore plus alarmant avec cinq défaites lors de leurs cinq dernières sorties. Les Olympiens ont concédé lors de chacune de ces rencontres, s'inclinant notamment 2-1 face au Paris Saint-Germain en Ligue 1 et 4-1 contre Besiktas en Ligue Europa. Au total, Marseille a inscrit sept buts mais en a encaissé dix sur cette série.

La dernière confrontation entre les deux clubs en Ligue 1 remonte au 16 avril 2023, lorsque Marseille s'était imposé 3-1 à domicile. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux équipes, Marseille domine le bilan avec trois victoires, contre une seule pour Troyes, et un match nul. Les Marseillais ont inscrit neuf buts lors de ces cinq duels, contre cinq pour les Troyens.

En Ligue 1, Troyes occupe la 16e place du classement, tandis que Marseille pointe à la 17e position. Les deux équipes se retrouvent donc dans la même zone de turbulences, ce qui confère à ce duel une dimension directement liée à la lutte pour le maintien.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.