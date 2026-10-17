A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 7 17 oct. 2026 - 14:45 Stade de l'Aube

Troyes - Lens est diffusé en direct sur DAZN et Molotov. Les options de streaming sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Troyes contre Lens avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Troyes vs Lens : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 7 17 oct. 2026 - 14:45 Stade de l'Aube

Le match d'aujourd'hui entre Troyes et Lens débutera à 17 oct. 2026, 20:45.

Du côté de Troyes, Stephane Dumont devra composer sans Yvann Titi, Ismaël Boura et Anis Ouzenadji, tous trois indisponibles sur blessure. Le onze probable alignerait Patrick Beach dans les buts, une défense composée d'Adrien Monfray, Lucas Maronnier, Paolo Gozzi et Michel Diaz, avec Mouhamed Diop, Kandet Diawara et Iron Gomis au milieu, et Hugo Picard, Antoine Mille ainsi que Jeremy Le Douaron en attaque.

Pour Lens, Yannick Cahuzac fait face à un contexte délicat avec les absences de Maik Nawrocki, Abdallah Sima, Jhoanner Chavez et Jonathan Gradit sur blessure, auxquelles s'ajoute la suspension de Matthieu Udol. Le onze probable verrait Robin Risser dans les cages, Kyllian Antonio, Pierre Ganiou, Jean-Clair Todibo et Ruben Aguilar en défense, Amadou Haidara, Michael Cuisance et Florian Thauvin au milieu, avec Franjo Ivanovic, Michal Skoras et Odsonne Edouard en attaque.

Troyes affiche un bilan alarmant sur ses cinq dernières sorties : aucune victoire, un nul et quatre défaites. La récente défaite 2-0 à domicile contre Marseille illustre les difficultés persistantes d'une équipe qui concède beaucoup, comme en témoigne la correction 6-2 subie à Strasbourg. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, les Troyens ont inscrit seulement six buts pour en encaisser douze, un ratio qui reflète une fragilité défensive chronique.

Lens présente un tableau plus équilibré avec deux victoires, un nul et deux défaites sur la même période. Le succès 2-1 contre Lyon en Ligue 1 reste la référence positive du moment, mais la défaite 2-0 contre le Sporting CP en Ligue des Champions rappelle que le collectif manque encore de constance. Avec huit buts marqués et sept encaissés sur ces cinq matchs, les Sang et Or cherchent à trouver l'équilibre entre efficacité offensive et solidité défensive.

La confrontation la plus récente entre ces deux clubs remonte à février 2026, en Coupe de France, et s'était soldée par une victoire de Lens 4-2 à Troyes. En remontant sur les cinq dernières rencontres entre les deux équipes, Lens domine la série avec trois succès pour un nul et une victoire troyenne, des matchs qui incluent notamment un 4-0 infligé par les Sang et Or à domicile en novembre 2021. L'historique récent penche clairement en faveur des visiteurs.

En Ligue 1, Troyes occupe la 17e place, une position qui place le club dans la zone de relégation et rend ce match capital pour l'avenir immédiat de la saison. Lens pointe à la 11e place, dans un ventre mou du classement que les hommes de Cahuzac ambitionnent de quitter rapidement.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.