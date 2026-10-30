Où voir Troyes vs Le Mans en direct : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

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Troyes vs Le Mans : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 9 31 oct. 2026 - 15:45 Stade de l'Aube

Le match d'aujourd'hui entre Troyes et Le Mans débutera à 31 oct. 2026, 20:45.

Sur quelle chaîne passe le match aujourd'hui ?

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Avant-match

Du côté de Troyes, Stéphane Dumont devra composer sans Yvann Titi, Yacouba Koné, Ismaël Boura et Anis Ouzenadji, tous blessés. Le onze probable alignerait Hillel Konate dans les buts, avec une défense composée de Michel Diaz, Lucas Maronnier, Adrien Monfray et Paolo Gozzi, et un milieu articulé autour de Mouhamed Diop, Antoine Mille, Dermane Karim et Timothe Nkada, avec Merwan Ifnaou et Renaud Ripart en attaque.

Pour Le Mans, Patrick Videira est privé d'Adil Bourabaa, Martin Rossignol, Djibril Sidibé, Yasser Larouci et Erwan Colas. Le onze probable ferait confiance à Nicolas Kocik dans les cages, avec Raul Torrente, Samuel Yohou, Lenny Videira et Antoine Rabillard en défense, Alexandre Lauray, Lucas Bretelle, Lucas Calodat et Lucas Buades au milieu, et Habibou Mouhamadou Diallo associé à Louis Mafouta en attaque. Aucune suspension n'est à signaler dans les deux camps.

Troyes présente un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur dernier match en Ligue 1 s'est soldé par un nul 0-0 contre Toulouse le 25 octobre, après des défaites consécutives contre Lens (3-1) et Marseille (2-0). Sur cette série, les Troyens ont inscrit trois buts et en ont concédé sept en Ligue 1.

Le Mans affiche également un nul, une victoire et trois défaites sur la même période. Les Manceaux ont tenu le nul 1-1 à Auxerre lors de leur dernier match, mais ils restent sur deux défaites en Ligue 1 contre Toulouse (3-0) et le Paris Saint-Germain (3-1). Leur seul succès sur cette série remonte au 19 septembre, avec une victoire 2-1 à Lorient.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs date du 31 janvier 2026, en Ligue 2 : Le Mans s'était imposé 2-0 au Stade de l'Aube. Avant cela, les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul 2-2 en Ligue 2 en octobre 2025, au Mans. Sur les cinq derniers affrontements recensés, Troyes compte deux victoires, Le Mans deux également, pour un nul.

En Ligue 1, Troyes occupe la 17e place et Le Mans la 15e. Les deux clubs évoluent dans la zone de turbulences du classement, ce qui rend cette confrontation directe particulièrement importante pour chacun d'eux.

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