Où voir Tottenham vs Crystal Palace en direct aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

Tottenham vs Crystal Palace : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 9 31 oct. 2026 - 13:30 Tottenham Hotspur Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Tottenham et Crystal Palace débutera à 31 oct. 2026, 18:30.

Sur quelle chaîne passe le match entre Tottenham et Crystal Palace ?

Ce match de Premier League entre Tottenham et Crystal Palace est diffusé en direct sur Canal+. Les options de streaming et de diffusion disponibles sont listées ici.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Avant-match: dernières infos, blessés et suspendus et compositions probables

Du côté de Tottenham, Roberto De Zerbi devra composer sans un groupe d'absents conséquent. Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Lucas Bergvall, Savio, Destiny Udogie et James Maddison sont tous blessés, tandis que Rodrigo Bentancur est suspendu. Le XI probable alignerait Antonin Kinsky dans les buts, avec Jan Paul van Hecke, Archie Gray et Micky van de Ven en défense, Andrew Robertson sur le flanc gauche, et un milieu composé de Mateus Fernandes, Conor Gallagher et Sandro Tonali. Mathys Tel, Mohammed Kudus et Omar Marmoush devraient former le secteur offensif.

Pour Crystal Palace, Pierre Sage est privé de Chadi Riad, Takehiro Tomiyasu, Joergen Strand Larsen et Ismaila Sarr. L'équipe probable verrait Walter Benitez dans les buts, une défense à quatre composée d'Axel Disasi, Chris Richards, Jaydee Canvot et Tyrick Mitchell, un milieu avec Anan Khalaili, Adam Wharton et Daichi Kamada, et un trio offensif formé de Yeremy Pino, Dwight McNeil et Jean-Philippe Mateta.

Tottenham présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Les Spurs ont inscrit sept buts et en ont concédé huit sur cette période. Leur dernière sortie s'est soldée par un succès 2-0 contre Chelsea en Premier League, et ils avaient également battu Coventry 3-1 lors de la journée précédente. Le nul 1-1 contre Manchester United illustre une certaine irrégularité dans les performances de l'équipe de De Zerbi.

Crystal Palace affiche un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches. Les Eagles ont marqué huit buts et en ont encaissé dix, avec notamment une lourde défaite 5-0 contre Brighton en championnat. La seule victoire sur cette période est un succès 3-1 à domicile contre Nottingham Forest, et le dernier résultat en date est la qualification en Carabao Cup après une victoire 1-0 à Fulham.

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes en Premier League remonte au 5 mars 2026, avec une victoire de Crystal Palace 3-1 au Tottenham Hotspur Stadium. Sur les cinq dernières confrontations entre les deux clubs, Crystal Palace s'impose comme l'équipe dominante avec trois victoires, contre une seule pour Tottenham, et un match nul. Les Eagles ont inscrit sept buts lors de ces cinq rencontres, contre six pour les Spurs.

En Premier League, Tottenham occupe la 14e place, une position qui reflète les difficultés de l'équipe à se montrer régulière depuis le début de la saison. Crystal Palace est 17e, ce qui place les Eagles dans une zone inconfortable et rend ce déplacement à Londres particulièrement important pour les deux formations.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.