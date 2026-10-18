Tottenham vs Coventry : tout sur le match, où regarder en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Tottenham vs Coventry : heure du coup d'envoi

Premier League - Journée 7 19 oct. 2026 - 15:00 Tottenham Hotspur Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Tottenham et Coventry débutera à 19 oct. 2026, 21:00.

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Aperçu du match

Du côté de Tottenham, Roberto De Zerbi devra se passer de plusieurs éléments importants. Xavi Simons, Wilson Odobert, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro, Dejan Kulusevski et Andrew Robertson sont tous blessés et indisponibles. Rodrigo Bentancur est quant à lui suspendu. Le onze probable alignerait Antonin Kinsky dans les buts, avec Jan Paul van Hecke, Archie Gray, Destiny Udogie et Marcos Senesi en défense, Savio, Sandro Tonali, Conor Gallagher et Lucas Bergvall au milieu, et Mohammed Kudus associé à Dominic Solanke en attaque.

Coventry sera privé de Haji Wright, Aurèle Amenda, Josh Eccles, Luke Woolfenden et Kaine Kesler-Hayden, tous blessés. Frank Lampard devrait aligner Carl Rushworth dans les buts, avec Ethan Pinnock, Milan van Ewijk, Jay Dasilva et Bobby Thomas en défense, Brandon Thomas-Asante, Matt Grimes, Jack Rudoni et Ephron Mason-Clark au milieu, et Caleb Yirenkyi associé à Sidiki Cherif en attaque.

Tottenham présente un bilan d'une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Leur dernier match s'est soldé par un nul 1-1 contre Manchester United en Premier League. Les Spurs ont également concédé une défaite 2-3 face à Aston Villa et ont été éliminés de la Carabao Cup par Liverpool sur le score de 3-1. Sur ces cinq matchs, Tottenham a inscrit cinq buts et en a concédé six.

Coventry affiche pour sa part deux victoires, zéro nul et trois défaites lors de ses cinq dernières sorties. Le résultat le plus récent est une victoire 4-1 contre Newcastle en Premier League. Les Sky Blues avaient auparavant battu Nottingham Forest 1-0, mais ont subi de lourdes défaites face à Brighton (5-0) et Manchester City (1-0). Coventry a marqué six buts et en a encaissé dix sur cette séquence.

Les deux clubs se sont affrontés pour la dernière fois en Carabao Cup en septembre 2024, Tottenham s'imposant 2-1 à Coventry. En remontant aux cinq dernières confrontations directes, Tottenham domine nettement la série avec quatre victoires pour aucune de Coventry, et un bilan de buts largement favorable aux Spurs. Cette histoire récente entre les deux équipes tourne clairement à l'avantage du club londonien.

En Premier League, Tottenham occupe la dernière place du classement, ce qui confère à cette rencontre à domicile une importance capitale pour les Spurs. Coventry, 15e, cherche à consolider sa position dans le ventre mou du tableau et à prendre ses distances avec les équipes en difficulté.

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