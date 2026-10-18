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Tottenham vs Coventry : tout sur le match, où regarder en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Tottenham vs Coventry
Tottenham
Coventry
Premier League

Comment regarder le match de Premier League entre Tottenham et Coventry en direct ? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Tottenham vs Coventry : heure du coup d'envoi

crest
Premier League - Journée 7
Tottenham Hotspur Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Tottenham et Coventry débutera à 19 oct. 2026, 21:00.

Comment regarder le match ?

En France, Tottenham - Coventry est diffusé sur Canal+ Live, myCANAL et Canal+ Foot. Abonnez-vous pour suivre le match en direct.

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Aperçu du match

Tottenham vs Coventry Équipes probables

4-2-3-1
Tottenham crest
Tottenham
TOT
page.match.formation.title
Coventry crest
Coventry
COV
4-2-3-1
A. KinskyA. KinskyJ. van HeckeJ. van HeckeA. GrayA. GrayD. UdogieD. UdogieM. SenesiM. SenesiO. MarmoushO. MarmoushS. TonaliS. TonaliC. GallagherC. GallagherL. BergvallL. BergvallM. KudusM. KudusD. SolankeD. SolankeC. RushworthC. RushworthE. PinnockE. PinnockM. van EwijkM. van EwijkJ. DasilvaJ. DasilvaB. ThomasB. ThomasB. Thomas-AsanteB. Thomas-AsanteM. GrimesM. GrimesJ. RudoniJ. RudoniE. Mason-ClarkE. Mason-ClarkC. YirenkyiC. Yirenkyiteam-logoS. Cherif
Coventry crest
Coventry
COV
4-2-3-1
Tottenham

Onze de départ

Coventry

Entraineur

  • R. De Zerbi
  • F. Lampard

Du côté de Tottenham, Roberto De Zerbi devra se passer de plusieurs éléments importants. Xavi Simons, Wilson Odobert, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro, Dejan Kulusevski et Andrew Robertson sont tous blessés et indisponibles. Rodrigo Bentancur est quant à lui suspendu. Le onze probable alignerait Antonin Kinsky dans les buts, avec Jan Paul van Hecke, Archie Gray, Destiny Udogie et Marcos Senesi en défense, Savio, Sandro Tonali, Conor Gallagher et Lucas Bergvall au milieu, et Mohammed Kudus associé à Dominic Solanke en attaque.

Coventry sera privé de Haji Wright, Aurèle Amenda, Josh Eccles, Luke Woolfenden et Kaine Kesler-Hayden, tous blessés. Frank Lampard devrait aligner Carl Rushworth dans les buts, avec Ethan Pinnock, Milan van Ewijk, Jay Dasilva et Bobby Thomas en défense, Brandon Thomas-Asante, Matt Grimes, Jack Rudoni et Ephron Mason-Clark au milieu, et Caleb Yirenkyi associé à Sidiki Cherif en attaque.

TOT

TOT - Forme

NFO
N0-0
EVE
N0-0
LIV
D3-1
AVL
D2-3
MUN
N1-1
But marqué (encaissé)
4/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
COV

COV - Forme

MCI
D1-0
BHA
D0-5
AVL
D1-3
NFO
V0-1
NEW
V4-1
But marqué (encaissé)
6/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Tottenham présente un bilan d'une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Leur dernier match s'est soldé par un nul 1-1 contre Manchester United en Premier League. Les Spurs ont également concédé une défaite 2-3 face à Aston Villa et ont été éliminés de la Carabao Cup par Liverpool sur le score de 3-1. Sur ces cinq matchs, Tottenham a inscrit cinq buts et en a concédé six.

Coventry affiche pour sa part deux victoires, zéro nul et trois défaites lors de ses cinq dernières sorties. Le résultat le plus récent est une victoire 4-1 contre Newcastle en Premier League. Les Sky Blues avaient auparavant battu Nottingham Forest 1-0, mais ont subi de lourdes défaites face à Brighton (5-0) et Manchester City (1-0). Coventry a marqué six buts et en a encaissé dix sur cette séquence.

Face à face

TottenhamNulCoventry
5
0
0
Carabao Cup
Coventry badge
Coventry
COV
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
FDM
FA Cup
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
Coventry badge
Coventry
COV
0
FDM
Carabao Cup
Coventry badge
Coventry
COV
0
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
FDM
FA Cup
Coventry badge
Coventry
COV
0
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
FDM
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
Coventry badge
Coventry
COV
0
FDM
13Buts marqués1
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué1/5

Les deux clubs se sont affrontés pour la dernière fois en Carabao Cup en septembre 2024, Tottenham s'imposant 2-1 à Coventry. En remontant aux cinq dernières confrontations directes, Tottenham domine nettement la série avec quatre victoires pour aucune de Coventry, et un bilan de buts largement favorable aux Spurs. Cette histoire récente entre les deux équipes tourne clairement à l'avantage du club londonien.

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
BrightonBrightonBHA
7511215+1616
V
V
V
V
N
3
ArsenalArsenalARS
6501105+515
V
D
V
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
N
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
N
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
N
V
N
N
7
LeedsLeedsLEE
724185+310
N
D
N
V
N
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
N
V
N
N
9
HullHullHUL
723287+19
D
N
D
N
N
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
D
V
D
V
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
N
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
N
V
D
N
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
71429907
N
N
N
D
N
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214915-67
D
V
N
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
7133813-56
V
D
D
N
N
16
CoventryCoventryCOV
6204511-66
V
V
D
D
D
17
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
N
N
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
612358-35
D
D
V
N
N
19
SunderlandSunderlandSUN
7115613-74
D
D
D
D
N
20
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
N
D
N
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

En Premier League, Tottenham occupe la dernière place du classement, ce qui confère à cette rencontre à domicile une importance capitale pour les Spurs. Coventry, 15e, cherche à consolider sa position dans le ventre mou du tableau et à prendre ses distances avec les équipes en difficulté.

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Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur ? Ça marche, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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