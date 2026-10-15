A quelle heure commence le jeu ?

Ligue Europa - Journée 2 15 oct. 2026 - 12:45 Dr. Magalhaes Pessoa

En France, Torreense - Sunderland est diffusé en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Les options de visionnage sont listées ci-dessous.

Comment regarder Torreense contre Sunderland avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Torreense vs Sunderland : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 2 15 oct. 2026 - 12:45 Dr. Magalhaes Pessoa

Le match d'aujourd'hui entre Torreense et Sunderland débutera à 15 oct. 2026, 18:45.

Du côté de Torreense, Luis Tralhao est aux commandes, mais aucune composition probable ni information sur les blessés ou suspendus n'est disponible pour le moment. Des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Sunderland est entraîné par Regis Le Bris, mais aucune donnée confirmée sur le groupe ou les absents n'est disponible à ce stade. Les informations sur l'effectif seront mises à jour dès qu'elles seront connues.

Torreense aborde ce match avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur leurs cinq dernières sorties. Leur résultat le plus récent est une défaite 1-0 contre Tondela en Liga Portugal 2, qui fait suite à une victoire 2-1 à Lillestroem en Ligue Europa. Les Portugais ont inscrit quatre buts et en ont concédé quatre sur cette période.

Sunderland présente un bilan de deux victoires, aucun nul et trois défaites lors de leurs cinq derniers matchs. La défaite 2-0 face à Brighton est leur résultat le plus récent, précédée d'un revers 5-3 contre Manchester City en Premier League. Les Black Cats ont marqué cinq buts et en ont encaissé neuf sur ces cinq rencontres, mais ont su s'imposer 1-0 face à AZ Alkmaar en Ligue Europa dans cet intervalle.

Aucune donnée de confrontation directe n'est disponible pour des rencontres précédentes entre Torreense et Sunderland.

Dans le classement de la Ligue Europa, Torreense occupe la 10e place et Sunderland la 15e, les deux équipes se trouvant dans la seconde moitié du tableau.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.