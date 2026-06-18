Tchéquie - Afrique du Sud est diffusé en France sur plusieurs chaînes et plateformes. Retrouvez ci-dessous la liste complète des options TV et streaming disponibles pour regarder le match en direct.

Comment regarder Tchéquie contre Afrique du Sud avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Tchéquie vs Afrique du Sud : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Tchéquie et Afrique du Sud débutera à 18 juin 2026, 18:00.





Du côté tchèque, l'entraîneur Miroslav Koubek n'a communiqué aucune absence officielle ni composition probable à ce stade. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour l'Afrique du Sud, Hugo Broos devra composer sans Sphephelo Sithole et Themba Zwane, tous deux suspendus après avoir été expulsés lors de la défaite inaugurale face au Mexique. Aucune autre absence n'a été confirmée officiellement pour le moment.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions 13 S. Sithole

11 T. Zwane

La Tchéquie présente un bilan de quatre victoires et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Les deux succès les plus récents avant le tournoi sont venus en matchs amicaux, avec des victoires 3-1 contre le Guatemala et 2-1 contre le Kosovo. En qualification, l'équipe a décroché deux victoires sur des scores de 2-2, contre le Danemark et l'Irlande. La Coupe du monde a débuté par une défaite 2-1 contre la Corée du Sud, avec 5 buts marqués et 5 encaissés sur l'ensemble de la série.

L'Afrique du Sud affiche un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites. Bafana Bafana a battu la Jamaïque 1-0 en amical avant le tournoi, et concédé deux nuls face au Nicaragua (0-0) et au Panama (1-1). Les deux défaites sont venues contre le Panama (1-2) et, en ouverture du Mondial, contre le Mexique (0-2). L'équipe a inscrit 2 buts et en a concédé 5 sur ses cinq derniers matchs.





Aucune donnée de confrontation directe entre la Tchéquie et l'Afrique du Sud n'est disponible dans les archives récentes. Ce match à Atlanta constitue une rencontre rare entre les deux nations sur la scène internationale.





Dans le Groupe A, la Tchéquie occupe la troisième place et l'Afrique du Sud la quatrième après la première journée.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.