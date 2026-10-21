Sturm Graz vs Marseille: tout sur le match, où regarder en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Sturm Graz vs Marseille : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 3 22 oct. 2026 - 12:45 Graz-Liebenau Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Sturm Graz et Marseille débutera à 22 oct. 2026, 18:45.

Comment voir le match en direct ?

Le match Sturm Graz - Marseille est diffusé en direct sur Canal+ Live, myCANAL et Canal+ Foot. Retrouvez le live stream et les options d'abonnement via les plateformes officielles.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Aperçu du match

Du côté du Sturm Graz, Fabio Ingolitsch est aux commandes. Aucune information précise sur le onze probable, les blessés ou les suspendus n'est disponible pour le moment ; ces données seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Pour Marseille, Bruno Genesio dirige le groupe. Comme pour l'équipe adverse, aucun détail sur la composition probable, les absences ou les suspensions n'est confirmé à ce stade ; des précisions seront apportées dès que possible.

Le Sturm Graz affiche un bilan de trois victoires pour deux défaites sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est un large succès 6-1 face au Grazer AK en Bundesliga, après une lourde défaite 3-0 concédée à Bournemouth en Ligue Europa. Sur l'ensemble de cette série, les Autrichiens ont inscrit 14 buts et en ont encaissé 8.

Marseille présente également un bilan de trois victoires et deux défaites sur les cinq derniers matchs. Les Phocéens ont signé leur dernière performance en date avec un succès 5-2 à Angers en Ligue 1, mais ont perdu 1-0 contre l'Olympiakos en Ligue Europa lors de la journée précédente. Au total, l'OM a marqué 11 buts et en a concédé 9 sur cette période, avec une tendance à la réussite offensive en championnat et des difficultés persistantes sur la scène européenne.

Les deux clubs se sont déjà croisés en Ligue des Champions, lors de la phase de groupes de la saison 1999-2000. Lors de leur dernière confrontation, le Sturm Graz s'était imposé 3-2 à domicile en octobre 1999, tandis que Marseille avait remporté le match aller 2-0. La série est donc équilibrée entre les deux équipes, chacune ayant remporté une rencontre lors de ces duels européens qui remontent à plus de vingt-cinq ans.

Au classement de la Ligue Europa, le Sturm Graz occupe la 26e place tandis que Marseille est 31e. Les deux équipes se trouvent dans la zone inférieure du tableau, ce qui donne à ce déplacement une importance capitale : un succès permettrait à l'une ou l'autre de remonter vers la partie du classement qui garantit une qualification directe pour la phase suivante.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur ? Ça marche, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.