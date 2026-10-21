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Sturm Graz vs Marseille: tout sur le match, où regarder en direct, streaming, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Sturm Graz vs Marseille
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Marseille
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Comment regarder le match de Ligue Europa entre Sturm Graz et Marseille en direct ? GOAL vous présente tous que vous avez besoin savoir et encore plus.

Sturm Graz vs Marseille : heure du coup d'envoi

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Ligue Europa - Journée 3
Graz-Liebenau Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Sturm Graz et Marseille débutera à 22 oct. 2026, 18:45.

Comment voir le match en direct ?

Le match Sturm Graz - Marseille est diffusé en direct sur Canal+ Live, myCANAL et Canal+ Foot. Retrouvez le live stream et les options d'abonnement via les plateformes officielles.

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Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

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Aperçu du match

Sturm Graz vs Marseille Équipes probables

Entraineur

  • F. Ingolitsch

Du côté du Sturm Graz, Fabio Ingolitsch est aux commandes. Aucune information précise sur le onze probable, les blessés ou les suspendus n'est disponible pour le moment ; ces données seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi.

Pour Marseille, Bruno Genesio dirige le groupe. Comme pour l'équipe adverse, aucun détail sur la composition probable, les absences ou les suspensions n'est confirmé à ce stade ; des précisions seront apportées dès que possible.

SGR

SGR - Forme

SAL
D3-0
FAC
V3-1
WIE
V0-2
BOU
D3-0
GAK
V6-1
But marqué (encaissé)
11/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
OM

OM - Forme

BJK
D4-1
PSG
D1-2
TRO
V0-2
OLY
D0-1
SCO
V2-5
But marqué (encaissé)
9/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Le Sturm Graz affiche un bilan de trois victoires pour deux défaites sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est un large succès 6-1 face au Grazer AK en Bundesliga, après une lourde défaite 3-0 concédée à Bournemouth en Ligue Europa. Sur l'ensemble de cette série, les Autrichiens ont inscrit 14 buts et en ont encaissé 8.

Marseille présente également un bilan de trois victoires et deux défaites sur les cinq derniers matchs. Les Phocéens ont signé leur dernière performance en date avec un succès 5-2 à Angers en Ligue 1, mais ont perdu 1-0 contre l'Olympiakos en Ligue Europa lors de la journée précédente. Au total, l'OM a marqué 11 buts et en a concédé 9 sur cette période, avec une tendance à la réussite offensive en championnat et des difficultés persistantes sur la scène européenne.

Face à face

Sturm GrazNulMarseille
1
0
1
Ligue des Champions
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
3
Marseille badge
Marseille
OM
2
FDM
Ligue des Champions
Marseille badge
Marseille
OM
2
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
0
FDM
3Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts1/2
Les deux équipes ont marqué1/2

Les deux clubs se sont déjà croisés en Ligue des Champions, lors de la phase de groupes de la saison 1999-2000. Lors de leur dernière confrontation, le Sturm Graz s'était imposé 3-2 à domicile en octobre 1999, tandis que Marseille avait remporté le match aller 2-0. La série est donc équilibrée entre les deux équipes, chacune ayant remporté une rencontre lors de ces duels européens qui remontent à plus de vingt-cinq ans.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
N
V
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
N
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
N
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
V
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
Milan ACMilan ACMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
N
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
N
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
N
24
LevskiLevskiLES
201112-11
N
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
N
27
NEC NimégueNEC NimégueNEC
201116-51
N
D
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
D
D
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

Au classement de la Ligue Europa, le Sturm Graz occupe la 26e place tandis que Marseille est 31e. Les deux équipes se trouvent dans la zone inférieure du tableau, ce qui donne à ce déplacement une importance capitale : un succès permettrait à l'une ou l'autre de remonter vers la partie du classement qui garantit une qualification directe pour la phase suivante.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur ? Ça marche, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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