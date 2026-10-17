A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 1 - Journée 7 17 oct. 2026 - 11:15 Stade de la Meinau

Strasbourg vs Paris Saint-Germain est diffusé en direct sur DAZN et Molotov. Les options de streaming sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Strasbourg contre Paris Saint-Germain avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Strasbourg vs Paris Saint-Germain : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Journée 7 17 oct. 2026 - 11:15 Stade de la Meinau

Le match d'aujourd'hui entre Strasbourg et Paris Saint-Germain débutera à 17 oct. 2026, 17:15.

Du côté de Strasbourg, Hugo Oliveira est privé de nombreux joueurs. Joaquin Panichelli, Ismael Doukoure, Martial Godo, Maxi Oyedele, Deivid Washington, Hermann Diandaga et Sebastian Nanasi sont tous à l'infirmerie. Le onze probable devrait voir Filip Joergensen dans les buts, avec Conrad Harder en pointe de l'attaque.

Le PSG voyage avec un groupe quasi au complet. Seuls Senny Mayulu et Alessandro Longoni sont indisponibles pour blessure. Luis Enrique devrait aligner Matvey Safonov dans les buts, avec Marquinhos, Achraf Hakimi, Willian Pacho et Nuno Mendes en défense, Fabian Ruiz, Lucas Beraldo et Joao Neves au milieu, et Ferran Torres, Khvicha Kvaratskhelia et Mika Godts en soutien offensif.

Strasbourg traverse une période difficile avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites lors de leurs cinq derniers matchs de Ligue 1. Après des succès convaincants contre Troyes (6-2) et Lens (2-1) en début de saison, les Alsaciens ont enchaîné un nul contre Monaco puis deux défaites consécutives face à Paris FC et Nice, les deux sur le score de 2-1. Leur défense a montré des signes de fragilité sur cette période.

Le PSG, lui, affiche un sans-faute sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Parisiens ont notamment écrasé le Slovan Bratislava 6-1 en Ligue des Champions, battu Le Mans 3-1 et Marseille 2-1 en Ligue 1, avant de s'imposer 4-2 à Manchester City lors de la dernière journée européenne. Ils ont inscrit 16 buts en cinq rencontres et n'en ont concédé que deux.

La dernière confrontation entre ces deux équipes s'est soldée par une victoire du PSG 2-1 au Stade de la Meinau en février 2026. Sur les cinq dernières rencontres, le PSG s'impose comme l'équipe dominante avec trois victoires, contre une seule pour Strasbourg — un succès 2-1 à domicile en mai 2025 — et un match nul 3-3 au Parc des Princes en octobre 2025.

En Ligue 1, Strasbourg pointe à la 12e place, une position qui reflète les difficultés des Alsaciens à trouver leur rythme cette saison. Le PSG occupe le 6e rang, mais avec une dynamique et une qualité d'effectif sans commune mesure avec leur classement actuel, ce qui en fait les grands favoris de cette rencontre.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.