A quelle heure commence le jeu ?

Ligue Europa - Journée 2 15 oct. 2026 - 12:45 epet Arena

Le match est diffusé en direct sur CANAL+ Live. Vous pouvez accéder au live stream en cliquant sur le lien ci-dessous.

Comment regarder Sparta Prague contre Lillestroem avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Sparta Prague vs Lillestroem : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 2 15 oct. 2026 - 12:45 epet Arena

Le match d'aujourd'hui entre Sparta Prague et Lillestroem débutera à 15 oct. 2026, 18:45.

Du côté du Sparta Prague, Brian Priske n'a communiqué aucune information sur des blessés ou des suspendus dans son groupe. La composition probable de l'équipe n'a pas encore été dévoilée et sera précisée à l'approche du coup d'envoi.

Pour Lillestroem, Hans Erik Oedegaard est dans la même situation : aucun absent confirmé ni onze de départ annoncé à ce stade. Les informations sur les deux effectifs seront mises à jour dès que les équipes les auront communiquées officiellement.

Le Sparta Prague présente un bilan parfait sur ses cinq derniers matchs, avec cinq victoires, aucun match nul et aucune défaite. Les Tchèques ont inscrit quatorze buts sur cette période pour n'en concéder que deux, un ratio qui témoigne d'une efficacité offensive et d'une solidité défensive remarquables. Leur dernier match, une victoire 2-0 contre Pardubice en championnat, confirme cette dynamique. En Ligue Europa, ils ont notamment écrasé l'Ararat Armenia 4-1 à l'extérieur.

Lillestroem, de son côté, affiche un bilan de deux victoires, un match nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Les Norvégiens ont été battus 3-0 par Viking et ont concédé une défaite 2-1 face à Torreense en Ligue Europa. Leur dernier match, un nul 2-2 contre Molde en Eliteserien, montre une équipe capable de marquer mais qui peine à tenir un résultat. Le contraste de forme avec le Sparta est net.

Les données disponibles ne recensent aucune confrontation directe entre le Sparta Prague et Lillestroem lors des cinq dernières rencontres. Cette affiche en Ligue Europa constitue donc un terrain inconnu pour les deux clubs, sans historique récent sur lequel s'appuyer.

En Ligue Europa, le Sparta Prague occupe la troisième place du classement général, signe d'une campagne européenne solide. Lillestroem, lui, est vingt-deuxième, une position qui reflète les difficultés des Norvégiens dans cette compétition.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.