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Sparta Prague vs Lillestroem: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Sparta Prague vs Lillestroem
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Comment regarder le match de Ligue Europa entre Sparta Prague et Lillestroem, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Le match est diffusé en direct sur CANAL+ Live. Vous pouvez accéder au live stream en cliquant sur le lien ci-dessous.

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Comment regarder Sparta Prague contre Lillestroem avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Sparta Prague vs Lillestroem : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Sparta Prague et Lillestroem débutera à 15 oct. 2026, 18:45.

Sparta Prague vs Lillestroem Équipes probables

Entraineur

  • B. Priske

Du côté du Sparta Prague, Brian Priske n'a communiqué aucune information sur des blessés ou des suspendus dans son groupe. La composition probable de l'équipe n'a pas encore été dévoilée et sera précisée à l'approche du coup d'envoi.

Pour Lillestroem, Hans Erik Oedegaard est dans la même situation : aucun absent confirmé ni onze de départ annoncé à ce stade. Les informations sur les deux effectifs seront mises à jour dès que les équipes les auront communiquées officiellement.

SPP

SPP - Forme

ZIZ
V0-5
JAB
V2-0
AMY
V1-4
SOL
V0-3
PAR
V2-0
But marqué (encaissé)
16/1
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
LIL

LIL - Forme

VAL
V2-0
TOR
D1-2
VIK
D3-0
BAE
V1-5
MOL
N2-2
But marqué (encaissé)
10/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Le Sparta Prague présente un bilan parfait sur ses cinq derniers matchs, avec cinq victoires, aucun match nul et aucune défaite. Les Tchèques ont inscrit quatorze buts sur cette période pour n'en concéder que deux, un ratio qui témoigne d'une efficacité offensive et d'une solidité défensive remarquables. Leur dernier match, une victoire 2-0 contre Pardubice en championnat, confirme cette dynamique. En Ligue Europa, ils ont notamment écrasé l'Ararat Armenia 4-1 à l'extérieur.

Lillestroem, de son côté, affiche un bilan de deux victoires, un match nul et deux défaites sur ses cinq dernières sorties. Les Norvégiens ont été battus 3-0 par Viking et ont concédé une défaite 2-1 face à Torreense en Ligue Europa. Leur dernier match, un nul 2-2 contre Molde en Eliteserien, montre une équipe capable de marquer mais qui peine à tenir un résultat. Le contraste de forme avec le Sparta est net.

Les données disponibles ne recensent aucune confrontation directe entre le Sparta Prague et Lillestroem lors des cinq dernières rencontres. Cette affiche en Ligue Europa constitue donc un terrain inconnu pour les deux clubs, sans historique récent sur lequel s'appuyer.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
110050+53
V
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
V
3
Sparta PragueSparta PragueSPP
110041+33
V
4
BesiktasBesiktasBJK
110041+33
V
5
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
110030+33
V
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
V
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
V
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
V
8
OFI CreteOFI CreteOFI
110020+23
V
10
LyonLyonOL
110021+13
V
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
V
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
V
13
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
110021+13
V
14
SalzburgSalzburgSAL
110010+13
V
15
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
110010+13
V
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
V
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
N
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
N
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
N
17
RennesRennesREN
10100001
N
21
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
100112-10
D
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
D
22
AnderlechtAnderlechtAND
100112-10
D
22
LillestroemLillestroemLIL
100112-10
D
25
AlkmaarAlkmaarAZ
100101-10
D
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
D
25
LevskiLevskiLES
100101-10
D
28
CelticCelticCEL
100113-20
D
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
D
29
Milan ACMilan ACMIL
100102-20
D
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
100102-20
D
32
MarseilleMarseilleOM
100114-30
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
D
34
PlzenPlzenVPL
100103-30
D
35
Lech PoznanLech PoznanLCH
100104-40
D
36
NEC NimégueNEC NimégueNEC
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue Europa, le Sparta Prague occupe la troisième place du classement général, signe d'une campagne européenne solide. Lillestroem, lui, est vingt-deuxième, une position qui reflète les difficultés des Norvégiens dans cette compétition.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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