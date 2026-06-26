A quelle heure commence le jeu ?

Les options de chaîne TV et de live stream pour regarder Sénégal vs Irak sont listées ci-dessous. Vous pouvez regarder le match en direct sur myCANAL ou via beIN SPORTS CONNECT et BeIN SPORTS 2.

Comment regarder Sénégal contre Irak avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Sénégal vs Irak : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Sénégal et Irak débutera à 26 juin 2026, 21:00.

Pape Thiaw dispose d'un groupe au complet pour aborder ce match décisif. Le onze probable du Sénégal voit Mory Diaw dans les buts, avec une défense composée de Moussa Niakhaté, Krépin Diatta, Malick Diouf et Kalidou Koulibaly. Le milieu de terrain est confié à Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye et Lamine Camara, tandis que le trio offensif réunit Ismaïla Sarr, Sadio Mané et Nicolas Jackson. Aucune blessure ni suspension n'est signalée côté sénégalais.

Graham Arnold aligne également un groupe sans absent. Le onze probable de l'Irak place Ahmed Basil Fadhil dans les cages, devant une défense formée d'Akam Hashem, Hussein Ali, Zaid Tahseen et Merchas Doski. Zidane Iqbal, Ali Jasim et Marko Lawk Farji occupent le milieu, avec Amir Al-Ammari et Ayman Hussein en soutien de l'attaquant Ali Al Hamadi. Aucune blessure ni suspension n'est à signaler du côté irakien avant le coup d'envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Le Sénégal présente un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs. La sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 3-2 contre la Norvège en phase de groupes du Mondial le 23 juin, un match au cours duquel Ismaïla Sarr a marqué deux fois. Avant cela, les Lions de la Teranga avaient chuté 3-1 face à la France le 16 juin. Leur seul succès dans cette série remonte à un match amical contre la Gambie, gagné 3-1 en mars. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, le Sénégal a inscrit huit buts et en a concédé neuf.

L'Irak affiche également un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs. Le résultat le plus récent est une défaite 3-0 contre la France le 22 juin, qui fait suite à une lourde correction 4-1 infligée par la Norvège le 16 juin. Les hommes d'Arnold ont partagé les points avec l'Espagne sur le score d'1-1 lors d'un amical en juin, et ont battu Andorre 1-0 en mai. Sur ces cinq matchs, l'Irak n'a marqué que quatre buts pour dix encaissés, une statistique défensive alarmante à l'heure d'aborder un match à gagner absolument.

Aucune donnée de confrontation directe n'est disponible pour des rencontres précédentes entre le Sénégal et l'Irak. Le match de vendredi au BMO Field de Toronto constituera la première rencontre officielle enregistrée entre les deux nations.

Dans le Groupe I, le Sénégal occupe la troisième place et l'Irak la quatrième à l'issue de deux journées de compétition.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.