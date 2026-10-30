Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue 3
team-logoSC Bastia
team-logoQuevilly
Regardez ici ! DAZNRegardez ici ! Molotov
GOAL-e
Avec le concours de

Où voir SC Bastia vs Quevilly en direct aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

SC Bastia vs Quevilly
SC Bastia
Quevilly
Ligue 3

Comment regarder le match de Ligue 3 entre SC Bastia et Quevilly en direct? GOAL vous présente tout sur les équipes, l'heure du coup d'envoi, où regarde en direct, le onze, dernières infos et blessés et suspendus.

FranceDAZN

SC Bastia vs Quevilly : heure du coup d'envoi

crest
Ligue 3 - Journée 11

Le match d'aujourd'hui entre SC Bastia et Quevilly débutera à 31 oct. 2026, 14:45.

Sur quelle chaîne passe le match aujourd'hui ?

Le match entre SC Bastia et Quevilly est diffusé en direct. Les options de visionnage disponibles sont indiquées ci-dessous.

DAZN

DAZN

Cliquez ic

Molotov

Molotov

Cliquez ic

Ligue 1+

Ligue 1+

Cliquez ic

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Avant-match

Du côté de SC Bastia, aucune information officielle n'est disponible pour le moment concernant le onze probable, les blessés ou les suspendus. Des précisions seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Quevilly, la situation est identique : ni composition probable, ni liste de blessés ou de joueurs suspendus n'ont été communiquées. Les équipes définitives seront connues peu avant le match.

BBO

BBO - Forme

CAN
N1-1
PAR
D1-0
ORL
N1-1
CON
N1-1
FUA
D0-1
But marqué (encaissé)
3/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
0/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
QUE

QUE - Forme

VER
N0-0
ASC
N1-1
CAN
D3-1
ORL
V3-2
COU
V1-1
But marqué (encaissé)
6/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

SC Bastia présente un bilan d'une victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Lors de leur dernier match, les Corses ont été tenus en échec 1-1 face à Concarneau en Ligue 3. Ils ont également concédé une élimination en Coupe de France face à Furiani Agliani sur le score de 1-0. Sur ces cinq rencontres, Bastia a marqué quatre buts et en a encaissé quatre.

Quevilly affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur la même période. Les Normands ont battu Orleans 3-2 lors de leur dernier match de Ligue 3, après avoir disposé de Coutancaise en Coupe de France. Ils ont toutefois concédé une lourde défaite 3-1 face à Cannes. Sur cinq matchs, ils ont inscrit huit buts et en ont encaissé cinq.

Face à face

SC BastiaNulQuevilly
2
2
1
Ligue 2
Quevilly badge
Quevilly
QUE
0
SC Bastia badge
SC Bastia
BBO
1
FDM
Ligue 2
SC Bastia badge
SC Bastia
BBO
0
Quevilly badge
Quevilly
QUE
0
FDM
Ligue 2
SC Bastia badge
SC Bastia
BBO
0
Quevilly badge
Quevilly
QUE
1
FDM
Ligue 2
Quevilly badge
Quevilly
QUE
1
SC Bastia badge
SC Bastia
BBO
1
FDM
Ligue 2
SC Bastia badge
SC Bastia
BBO
3
Quevilly badge
Quevilly
QUE
0
FDM
5Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué1/5

Lors de leur dernier face-à-face, Quevilly avait battu SC Bastia 1-0 en Ligue 2, en février 2024. Sur les cinq dernières confrontations entre les deux clubs, Bastia compte deux victoires, deux nuls et une défaite. Les équipes se sont affrontées exclusivement en Ligue 2 lors de ces rencontres, avec un total de sept buts marqués, dont quatre pour Bastia.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
La Roche VFLa Roche VFLAR
106311610+621
D
V
V
V
N
2
RouenRouenROU
10622188+1020
D
V
D
V
V
3
VersaillesVersaillesVER
106131513+219
V
V
V
N
V
4
CaenCaenSMC
106041913+618
V
D
V
D
V
5
AmiensAmiensASC
11452145+917
N
N
V
N
V
6
ConcarneauConcarneauCON
10451139+417
N
V
N
V
V
7
Le PuyLe PuyLEP
10514129+316
V
V
D
V
D
8
CannesCannesCAN
10361126+615
D
V
N
N
N
9
FC Fleury 91FC Fleury 91FLE
104331612+415
V
V
D
N
V
10
Paris 13 AtleticoParis 13 AtleticoPAR
104331010015
V
D
V
N
D
11
Thionville LusitanosThionville LusitanosTHI
113441617-113
N
D
D
D
N
12
QuevillyQuevillyQUE
103431114-313
V
D
N
N
V
13
SC BastiaSC BastiaBBO
10334812-412
N
N
D
N
V
14
ValenciennesValenciennesVAL
102351015-59
N
D
V
D
D
15
OrleansOrleansORL
10235914-59
D
N
N
D
D
16
SC Aubagne Air BelSC Aubagne Air BelAAB
10217613-77
D
D
V
D
D
17
Villefranche BeaujolaisVillefranche BeaujolaisVFS
10217923-147
V
D
D
D
N
18
Bourg PeronnasBourg PeronnasB-P
10127516-115
D
D
N
N
D
Promotion
Barrage Promotion
Relégation

Au classement de la Ligue 3, les deux équipes sont proches l'une de l'autre : SC Bastia occupe la treizième place tandis que Quevilly est douzième. Aucune des deux formations n'est à l'abri et un résultat positif ce soir pourrait changer la physionomie de leur saison respective.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google