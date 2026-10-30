Où voir SC Bastia vs Quevilly en direct aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

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SC Bastia vs Quevilly : heure du coup d'envoi

Ligue 3 - Journée 11 31 oct. 2026 - 09:45

Le match d'aujourd'hui entre SC Bastia et Quevilly débutera à 31 oct. 2026, 14:45.

Sur quelle chaîne passe le match aujourd'hui ?

Le match entre SC Bastia et Quevilly est diffusé en direct. Les options de visionnage disponibles sont indiquées ci-dessous.

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Avant-match

Du côté de SC Bastia, aucune information officielle n'est disponible pour le moment concernant le onze probable, les blessés ou les suspendus. Des précisions seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Quevilly, la situation est identique : ni composition probable, ni liste de blessés ou de joueurs suspendus n'ont été communiquées. Les équipes définitives seront connues peu avant le match.

SC Bastia présente un bilan d'une victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Lors de leur dernier match, les Corses ont été tenus en échec 1-1 face à Concarneau en Ligue 3. Ils ont également concédé une élimination en Coupe de France face à Furiani Agliani sur le score de 1-0. Sur ces cinq rencontres, Bastia a marqué quatre buts et en a encaissé quatre.

Quevilly affiche un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur la même période. Les Normands ont battu Orleans 3-2 lors de leur dernier match de Ligue 3, après avoir disposé de Coutancaise en Coupe de France. Ils ont toutefois concédé une lourde défaite 3-1 face à Cannes. Sur cinq matchs, ils ont inscrit huit buts et en ont encaissé cinq.

Lors de leur dernier face-à-face, Quevilly avait battu SC Bastia 1-0 en Ligue 2, en février 2024. Sur les cinq dernières confrontations entre les deux clubs, Bastia compte deux victoires, deux nuls et une défaite. Les équipes se sont affrontées exclusivement en Ligue 2 lors de ces rencontres, avec un total de sept buts marqués, dont quatre pour Bastia.

Au classement de la Ligue 3, les deux équipes sont proches l'une de l'autre : SC Bastia occupe la treizième place tandis que Quevilly est douzième. Aucune des deux formations n'est à l'abri et un résultat positif ce soir pourrait changer la physionomie de leur saison respective.

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