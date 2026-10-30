Où voir Rouen vs Concarneau en direct aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

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Rouen vs Concarneau : heure du coup d'envoi

Ligue 3 - Journée 11 31 oct. 2026 - 09:45

Le match d'aujourd'hui entre Rouen et Concarneau débutera à 31 oct. 2026, 14:45.

Sur quelle chaîne passe le match aujourd'hui ?

Le match entre Rouen et Concarneau est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour suivre la rencontre sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

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Avant-match

Du côté de Rouen, aucune information officielle n'est disponible pour le moment concernant le staff technique, le onze probable, les blessés ou les joueurs suspendus. Des précisions seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Concarneau également, aucune donnée n'a été communiquée sur les absences ou la composition probable. Le groupe retenu par le staff breton sera connu dans les heures précédant la rencontre.

Rouen présente un bilan de deux victoires, une nulle et deux défaites sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. La formation normande reste sur un large succès 7-0 face à USC Mézidon en Coupe de France le 24 octobre, mais avait subi une défaite 3-1 contre Paris 13 Atlético en Ligue 3 le 17 octobre. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, Rouen a inscrit 11 buts et en a concédé 9.

Concarneau affiche quant à lui trois victoires, deux nuls et aucune défaite sur la même période. Les Bretons ont battu OC Cesson 4-2 en Coupe de France le 24 octobre et avaient tenu le nul 1-1 face au SC Bastia en Ligue 3 une semaine plus tôt. Avec 9 buts marqués et 4 encaissés sur ces cinq rencontres, Concarneau démontre une solidité défensive notable.

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 17 avril 2026, lorsque Concarneau recevait Rouen en Ligue 3 : le match s'était terminé sur un score nul de 0-0. Les quatre dernières rencontres entre ces équipes illustrent la difficulté de se départager : on compte deux nuls vierges, un match nul 1-1 et une victoire de Rouen 4-3, pour un total de 9 buts inscrits en quatre matchs.

Au classement de la Ligue 3, Rouen occupe la deuxième place, ce qui en fait un prétendant direct à la montée. Concarneau pointe au sixième rang, dans une position de poursuivant cherchant à se rapprocher du haut du tableau.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.