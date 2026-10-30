Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue 3
team-logoRouen
team-logoConcarneau
Regardez ici ! DAZNRegardez ici ! Molotov
GOAL-e
Avec le concours de

Où voir Rouen vs Concarneau en direct aujourd'hui : avant-match, onze de départ, diffusion en direct, streaming, chaînes TV et horaires

Rouen vs Concarneau
Rouen
Concarneau
Ligue 3

Comment regarder le match de Ligue 3 entre Rouen et Concarneau en direct? GOAL vous présente tout sur les équipes, l'heure du coup d'envoi, où regarde en direct, le onze, dernières infos et blessés et suspendus.

FranceDAZN

Rouen vs Concarneau : heure du coup d'envoi

crest
Ligue 3 - Journée 11

Le match d'aujourd'hui entre Rouen et Concarneau débutera à 31 oct. 2026, 14:45.

Sur quelle chaîne passe le match aujourd'hui ?

Le match entre Rouen et Concarneau est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options disponibles pour suivre la rencontre sont indiquées ci-dessous.

DAZN

DAZN

Cliquez ic

Molotov

Molotov

Cliquez ic

Ligue 1+

Ligue 1+

Cliquez ic

Comment regarder le match du n'importe où avec un VPN

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion et regarder votre équipe préférée en direct. Faites défiler la page pour découvrir comment utiliser un VPN.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

Avant-match

Du côté de Rouen, aucune information officielle n'est disponible pour le moment concernant le staff technique, le onze probable, les blessés ou les joueurs suspendus. Des précisions seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Concarneau également, aucune donnée n'a été communiquée sur les absences ou la composition probable. Le groupe retenu par le staff breton sera connu dans les heures précédant la rencontre.

ROU

ROU - Forme

AAB
V1-0
SMC
D3-2
B-P
V2-0
PAR
D3-1
MEZ
V0-7
But marqué (encaissé)
13/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
CON

CON - Forme

SMC
V2-0
B-P
N1-1
PAR
V2-1
BBO
N1-1
CES
V2-4
But marqué (encaissé)
10/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Rouen présente un bilan de deux victoires, une nulle et deux défaites sur ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. La formation normande reste sur un large succès 7-0 face à USC Mézidon en Coupe de France le 24 octobre, mais avait subi une défaite 3-1 contre Paris 13 Atlético en Ligue 3 le 17 octobre. Sur l'ensemble de ces cinq matchs, Rouen a inscrit 11 buts et en a concédé 9.

Concarneau affiche quant à lui trois victoires, deux nuls et aucune défaite sur la même période. Les Bretons ont battu OC Cesson 4-2 en Coupe de France le 24 octobre et avaient tenu le nul 1-1 face au SC Bastia en Ligue 3 une semaine plus tôt. Avec 9 buts marqués et 4 encaissés sur ces cinq rencontres, Concarneau démontre une solidité défensive notable.

Face à face

RouenNulConcarneau
1
3
0
Ligue 3
Concarneau badge
Concarneau
CON
0
Rouen badge
Rouen
ROU
0
FDM
Ligue 3
Rouen badge
Rouen
ROU
0
Concarneau badge
Concarneau
CON
0
FDM
Ligue 3
Rouen badge
Rouen
ROU
4
Concarneau badge
Concarneau
CON
3
FDM
Ligue 3
Concarneau badge
Concarneau
CON
1
Rouen badge
Rouen
ROU
1
FDM
5Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts1/4
Les deux équipes ont marqué2/4

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte au 17 avril 2026, lorsque Concarneau recevait Rouen en Ligue 3 : le match s'était terminé sur un score nul de 0-0. Les quatre dernières rencontres entre ces équipes illustrent la difficulté de se départager : on compte deux nuls vierges, un match nul 1-1 et une victoire de Rouen 4-3, pour un total de 9 buts inscrits en quatre matchs.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
La Roche VFLa Roche VFLAR
106311610+621
D
V
V
V
N
2
RouenRouenROU
10622188+1020
D
V
D
V
V
3
VersaillesVersaillesVER
106131513+219
V
V
V
N
V
4
CaenCaenSMC
106041913+618
V
D
V
D
V
5
AmiensAmiensASC
11452145+917
N
N
V
N
V
6
ConcarneauConcarneauCON
10451139+417
N
V
N
V
V
7
Le PuyLe PuyLEP
10514129+316
V
V
D
V
D
8
CannesCannesCAN
10361126+615
D
V
N
N
N
9
FC Fleury 91FC Fleury 91FLE
104331612+415
V
V
D
N
V
10
Paris 13 AtleticoParis 13 AtleticoPAR
104331010015
V
D
V
N
D
11
Thionville LusitanosThionville LusitanosTHI
113441617-113
N
D
D
D
N
12
QuevillyQuevillyQUE
103431114-313
V
D
N
N
V
13
SC BastiaSC BastiaBBO
10334812-412
N
N
D
N
V
14
ValenciennesValenciennesVAL
102351015-59
N
D
V
D
D
15
OrleansOrleansORL
10235914-59
D
N
N
D
D
16
SC Aubagne Air BelSC Aubagne Air BelAAB
10217613-77
D
D
V
D
D
17
Villefranche BeaujolaisVillefranche BeaujolaisVFS
10217923-147
V
D
D
D
N
18
Bourg PeronnasBourg PeronnasB-P
10127516-115
D
D
N
N
D
Promotion
Barrage Promotion
Relégation

Au classement de la Ligue 3, Rouen occupe la deuxième place, ce qui en fait un prétendant direct à la montée. Concarneau pointe au sixième rang, dans une position de poursuivant cherchant à se rapprocher du haut du tableau.

Comment utiliser un VPN ?

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder le diffusion du internet sur un projecteur ou la télé

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur des écrans plus grands pour vraiment profiter de l'action. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

Regardez en toute sécurité depuis n'importe oùÉconomisez 83 %

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google