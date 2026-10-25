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Rennes vs Strasbourg: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Rennes vs Strasbourg
Rennes
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Comment regarder le match de Ligue 1 entre Rennes et Strasbourg, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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A quelle heure commence le jeu ?

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Rennes vs Strasbourg est diffusé en direct sur DAZN et Molotov. Retrouvez le match en live stream via ces plateformes.

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Comment regarder Rennes contre Strasbourg avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Rennes vs Strasbourg : heure du coup d'envoi

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Ligue 1 - Journée 8
Roazhon Park

Le match d'aujourd'hui entre Rennes et Strasbourg débutera à 25 oct. 2026, 17:15.

Rennes vs Strasbourg Équipes probables

4-3-3
Rennes crest
Rennes
REN
page.match.formation.title
Strasbourg crest
Strasbourg
STR
4-2-3-1
B. SambaB. SambaA. RouaultA. RouaultP. FrankowskiP. FrankowskiC. CresswellC. CresswellM. NagidaM. NagidaV. RongierV. RongierS. SzymanskiS. SzymanskiA. ThomassonA. ThomassonL. BlasL. BlasB. DiaB. DiaI. SoumareI. SoumareF. JoergensenF. JoergensenK. CoulibalyK. Coulibalyteam-logoG. AntwiOsoOsoteam-logoJ. Mitchellteam-logoP. Demba DiopD. EssugoD. EssugoG. YassineG. YassineS. Amo-AmeyawS. Amo-AmeyawG. ReynaG. ReynaC. HarderC. Harder
Strasbourg crest
Strasbourg
STR
4-3-3
Rennes

Onze de départ

Strasbourg

Entraineur

  • F. Haise
  • H. Oliveira

Du côté de Rennes, Franck Haise devrait aligner un onze incluant Brice Samba dans les buts, une défense articulée autour d'Anthony Rouault, Charlie Cresswell et Przemyslaw Frankowski, avec Boulaye Dia en pointe. Le milieu de terrain devrait être composé de Valentin Rongier, Sebastian Szymanski, Adrien Thomasson et Ludovic Blas, complété par Mahamadou Nagida et Issa Soumare.

Strasbourg sera privé de plusieurs éléments pour ce déplacement : Joaquin Panichelli, Ismael Doukoure, Martial Godo, Sebastian Nanasi, Fabio Balde et Deivid Washington sont tous indisponibles sur blessure. Hugo Oliveira devrait s'appuyer sur Filip Joergensen dans les buts, avec Giovanni Reyna et Conrad Harder en attaque. Des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

REN

REN - Forme

LAV
D1-0
AJA
V4-1
OFI
V2-1
PAR
D4-3
JUV
N2-2
But marqué (encaissé)
11/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
STR

STR - Forme

TRO
V2-6
ASM
N1-1
PAR
D2-1
NCE
D2-1
PSG
D1-3
But marqué (encaissé)
10/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
5/5

Rennes affiche un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est le match nul 2-2 face à la Juventus en Ligue Europa, après la défaite 4-3 concédée contre Paris FC en Ligue 1. Les Bretons ont également signé une belle victoire 4-1 contre Auxerre et ont battu OFI Crète 2-1 en coupe d'Europe. Sur ces cinq rencontres, ils ont inscrit 13 buts et en ont encaissé 9.

Strasbourg présente un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites lors de leurs cinq derniers matchs de Ligue 1. Leur dernier match en date s'est soldé par une défaite 3-1 contre le Paris Saint-Germain, et ils ont également perdu contre Nice (2-1) et Paris FC (2-1) lors de cette séquence. Leur seule victoire sur la période remonte à un large succès 6-2 à Troyes. Les Alsaciens ont marqué 7 buts et en ont concédé 12 sur cet échantillon.

Face à face

RennesNulStrasbourg
3
0
2
Ligue 1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
Rennes badge
Rennes
REN
3
FDM
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
4
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
FDM
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
FDM
Ligue 1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
3
Rennes badge
Rennes
REN
1
FDM
Ligue 1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
Rennes badge
Rennes
REN
0
FDM
9Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est jouée en avril 2026, avec une victoire de Rennes 3-0 à Strasbourg. Avant cela, Rennes s'était imposé 4-1 à domicile en novembre 2025, puis 1-0 en février 2025. Sur les cinq dernières confrontations, Rennes domine largement avec quatre victoires contre une seule pour Strasbourg, les deux équipes n'ayant jamais fait match nul dans cet historique récent.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
LyonLyonOL
7421135+814
V
D
V
N
V
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
V
V
V
V
D
3
LilleLilleLIL
7421105+514
N
V
D
V
V
4
Paris FCParis FCPAR
8422139+414
D
V
D
V
N
5
MonacoMonacoASM
7421106+414
D
N
V
N
V
6
LensLensRCL
84131612+413
V
V
V
D
N
7
RennesRennesREN
74121514+113
D
V
D
V
V
8
LorientLorientFCL
732276+111
V
V
D
N
V
9
NiceNiceNCE
8323810-211
V
D
V
V
D
10
MarseilleMarseilleOM
73041410+49
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
82331412+29
D
N
V
D
D
12
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
V
N
V
N
D
13
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
73041117-69
V
D
V
V
D
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
D
D
D
N
V
15
AngersAngersSCO
7214915-67
D
D
V
N
D
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
D
D
V
N
N
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
D
D
D
D
D
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
D
D
D
N
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

En Ligue 1, Rennes occupe la septième place et cherche à intégrer le groupe de tête, tandis que Strasbourg, quatorzième, a besoin de points pour s'éloigner de la zone dangereuse. Ce match revêt donc une importance différente pour chacun des deux camps.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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